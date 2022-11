Vivante, mais fragile

Je suis tout à fait émerveillé et reconnaissant aux candidats et candidates qui se présentent aux élections municipales, provinciales de même qu’au niveau national. Notre démocratie, il me semble, est bien vivante, mais d’une énorme fragilité.

Si j’avais quelques conseils à offrir à l’ensemble des personnes qui se lancent dans la course électorale se serait de ne pas attaquer ou dénigrer leurs adversaires, mais bien d’expliquer au public leurs visions, leurs programmes et leurs engagements.

À tout prix, qu’ils évitent également d’imiter les approches de nos voisins du sud ou encore de celles de certains de nos élus nationaux. Qu’ils n’aient pas recours aux mensonges, aux insultes ou aux bassesses. Que le respect, la vérité et la dignité humaine soient au rendez-vous maintenant et pour toujours!

Alcide F. LeBlanc

Moncton