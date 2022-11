Mieux planifier notre développement

Le 8 novembre 2022 marque la 73e anniversaire de la Journée mondiale de l’urbanisme, une journée internationale pour célébrer les réalisations des urbanistes et reconnaître leurs contributions à leurs communautés. Cette année, l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick invite les gens à explorer la réforme de la gouvernance locale, initiée par le gouvernement provincial, qui vise à améliorer la planification dans la province.

En janvier 2021, le gouvernement provincial a annoncé et entamé le plus grand processus de réforme de la gouvernance jamais lancé au Nouveau-Brunswick. Des problèmes de planification bien documentés liés à nos modèles d’utilisation et d’aménagement des terres, aux pressions exercées sur nos ressources et notre environnement naturel, ainsi qu’à la structure et au processus de planification dans la province, ont conduit à l’identification de l’aménagement du territoire comme l’un des plus importants piliers de la réforme de la gouvernance locale.

Bien que plusieurs collectivités aient des documents de planification qui détaillent la façon dont leur collectivité doit se développer à l’avenir, 50 à 60% de la province n’est toujours pas planifiée, ce qui a créé des problèmes d’étalement urbain et rural, de protection insuffisante de l’environnement, de conflits d’utilisation des terres et de nouveaux problèmes liés au changement climatique. Une grande partie du problème est qu’avant l’initiative de la réforme, il n’y avait aucune obligation pour les communautés de planifier.

Le gouvernement a reconnu de nouveau que la qualité et l’uniformité de la planification constituent un secteur de croissance pour remédier les vulnérabilités des collectivités associées à un développement non planifié, aux problèmes de compatibilité de l’utilisation des terres et à une qualité de vie réduite. Compte tenu de l’histoire et du contexte de la planification au Nouveau-Brunswick, le processus de réforme de la gouvernance locale a introduit plusieurs changements:

La nécessité de planifier

Toutes les régions de la province seront couvertes par un plan d’ici 2027 (les anciens districts de services locaux n’étaient pas obligés d’avoir un plan). Avec la restructuration de 104 gouvernements locaux et 236 districts de services locaux à 77 gouvernements locaux et 12 districts ruraux, l’harmonisation des plans existants pour les gouvernements locaux et les anciens districts de services locaux sujets à une fusion ou à une annexion devra avoir lieu. Chaque plan sera révisé au moins tous les dix ans.

Ce qui doit être planifié

Les plans existants et nouveaux devront se conformer à des «déclarations d’intérêt provincial» visant à traiter des questions de planification spécifiques telles que l’utilisation des terres agricoles, le développement des ressources naturelles, les modèles de peuplement et le changement climatique.

Comment nous planifions

Les améliorations apportées à la façon dont nous planifions comprennent l’établissement d’un processus de planification régionale d’ici 2024, le déploiement de nouveaux outils de planification comme le zonage inclusif (pour exiger des logements abordables dans les nouveaux développements), l’obligation pour les ministères et organismes provinciaux de tenir compte des plans avant d’entreprendre un développement (auparavant, les plans pouvaient être négligés, par exemple lors du choix de l’emplacement de nouvelles écoles ou d’autres utilisations communautaires), et la formation d’une nouvelle commission indépendante dont le rôle devrait inclure la prise de décisions concernant l’aménagement du territoire et la conservation du patrimoine municipal.

Qui peut planifier

La planification est un processus qui implique la participation des résidents, des entreprises et des propriétaires, mais qui gère le processus? Que vous viviez en milieu rural ou urbain, il y aura au moins un urbaniste certifié désormais responsable de votre communauté et veillant à ce que le développement soit bien planifié et durable (auparavant, la certification n’était pas requise).

Qu’est-ce que cela signifie pour vous et pour la profession? L’urbanisme évolue, ce qui fait que c’est une période passionnante pour les Néo-Brunswickois. Les urbanistes ont la responsabilité primordiale de servir l’intérêt public et nous vous encourageons donc vivement à prêter attention à la planification dans votre communauté. Vous n’êtes peut-être pas urbaniste, mais vous pouvez et devez faire partie de la planification de votre communauté.

Soyez sûr qu’il y a ou qu’il y aura bientôt des urbanistes qualifiés dans votre communauté, engagés dans sa résilience, son dynamisme et sa durabilité à long terme, et n’hésitez pas à contacter l’urbaniste de votre communauté pour en savoir plus. Continuons à travailler ensemble pour faciliter une approche planifiée du développement au Nouveau-Brunswick.

Andrew Smith

Président de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick