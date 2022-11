Défendre les francophones

Les commentaires de Roger Léger lors de l’assemblée générale annuelle du Parti progressiste-conservateur du samedi 5 novembre m’ont choqué au plus haut point.

L’Acadie Nouvelle rapporte les propos suivants, de ce dernier, en faveur et en défense de Kris Austin.

«Je veux remercier la population anglophone du N.-B. pour sa tolérance quand c’était notre tour de faire du rattrapage. Il y avait des intolérances et des inégalités pendant un siècle et vous nous avez donné la chance de nous rattraper». ll a affirmé que les francophones devaient laisser le champ libre à Kris Austin et à d’autres membres de réintégrer le parti à leur tour.

Ces propos m’ont fait dresser les cheveux sur la tête, car c’est de dire que nous sommes chanceux d’exister. Qu’il faut les remercier de nous permettre d’exister avec notre culture, notre langue, notre identité en tant qu’Acadiens francophones dans une province où nous sommes considérés minoritaires. Je me demande dans quel contexte imaginaire vit ce M. Léger lorsqu’il parle d’une intolérance et des inégalités comme un fait du passé? Nous vivons toujours dans un contexte d’intolérances, d’iniquités et d’inégalités.

Je veux remercier Gertrude McLaughlin, présidente de l’Association PC de Tracadie, pour son intervention et ses questions pertinentes sur le bilinguisme. Elle est généreuse en donnant la chance au coureur. Toutefois, le bilinguisme c’est une chose, mais le droit des francophones garanti par la constitution, c’en est une autre.

Le droit d’être servi dans sa langue n’est pas suffisant, il faut que la francophonie puisse s’épanouir et cela n’est possible que si nous avons un contrôle sur notre destinée. Il faut que nos droits constitutionnels à l’autogestion de nos institutions francophones tels que la santé et l’éducation soient respectés et que le gouvernement les améliore et en fasse la promotion.

J’espère que les membres du parti ne vont pas laisser Blaine Higgs et Kris Austin décider de notre destinée. Il faut que le Parti libéral et les autres partis soient plus agressifs et présentent des motions en chambre pour débattre et défendre les droits des francophones.

Norma McGraw

Petit-Tracadie