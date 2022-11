Les rubans rouges d’Emma

Dans le passé, même si j’ai beaucoup apprécié lire tel ou tel livre, il m’est rarement arrivé de le lire une seconde fois. Par contre, tout récemment, après avoir lu le roman cité dans le titre de ma lettre d’opinion, cette œuvre, en raison de sa grande valeur littéraire et historique, m’a tellement plu que je n’ai pas réussi à en choisir un autre. Je l’ai relu avec autant de satisfaction et d’attention.

La raison est fort simple. L’auteur de ce roman, monsieur Jacques P. Ouellet, a dû consacrer énormément de temps et de recherches pour aboutir à une telle réussite. Grâce à son habileté d’écrivain et grâce aussi à un personnage qui s’appelle Patrice, on y raconte la tragédie causée par la Première Guerre mondiale, soit celle qui s’est déroulée de 1914 à 1918 tandis que le fils de Patrice, Frédéric, nous décrit à son tour les malheurs de la Seconde.

Évidemment, ces malheurs, si bien décrits, m’ont transporté à celle que l’on vit chaque jour depuis plusieurs mois, en Ukraine, un pays martyr et très courageux.

Oui, ce livre est un roman d’amour et l’auteur, on peut le deviner dans son for intérieur, se montre très antagoniste aux guerres car par elles, on détruit l’amour entre les êtres humains, on crée de terribles malheurs, de la destruction, de profondes angoisses, les souffrances et de nombreuses pertes de vies.

Alcide F. LeBlanc

Moncton