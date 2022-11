Une reconnaissance infinie

J’ai longuement réfléchi à ce que je vais dire ici. Très au fait des critiques sévères et justifiées de notre système de santé, je ne voudrais en aucun cas donner l’impression que je ne les partage pas. Mais ce sont des prestataires de soins, des gens qui touchent le patient dont je veux parler.

J’ai passé la dernière semaine d’octobre à l’Hôpital de Moncton, évidemment loin de mon environnement culturel normal. Je suis arrivée là en ambulance et dans une extrême urgence. Cette expérience scelle à jamais ma reconnaissance et mon admiration pour les personnes qui maintiennent à bout de bras et avec tout leur cœur une qualité de service sans faille, ceci dans des lieux souvent vétustes et dans des conditions très difficiles. Sans appréciation aucune la plupart du temps.

Médecins généralistes ou spécialistes, chirurgienne, infirmières, assistants de toute sorte, pharmacienne même, jusqu’au préposé au nettoyage; tous et toutes font preuve de qualités humaines, de compétences et d’une attention qui forcent le respect. Que ce soit une couverture chaude quand je grelottais ou la douceur des réveils en pleine nuit pour une énième prise de sang, comme tous les examens subis dans un temps record, je suis remplie de gratitude pour tout ce qui m’a été donné.

Je suis Acadienne et «full bilingue», mais dans de tels moments, il devient difficile de gérer la traduction. Tous les efforts possibles ont été faits pour accommoder mon problème, à commencer par les deux jeunes médecins, diplômées de l’université de Sherbrooke, Campus de Moncton, belles comme des anges de miséricorde, qui m’ont suivie tout au long.

Pour mémoire, j’étais au 3e étage, unité de cardiologie (pas mon problème, mais on m’a mise là) du 24 au 29 octobre. Ma reconnaissance est infinie pour toutes les merveilleuses personnes, des trésors, vraiment, qui ont veillé sur moi.

En terminant, sans vouloir de mal à quiconque, j’ai un souhait. Je souhaite de tout mon cœur que tous les décideurs, ou des êtres qui leur sont chers, aient à vivre un jour ce qui m’est arrivé. Je suis certaine alors que beaucoup des problèmes cruciaux qui minent la santé de notre système seraient corrigés.

Cécile Chevrier

Moncton