Pas besoin de nous faire un dessin

Pour des raisons historiques, anglophones et Acadiens ont dû apprendre à vivre dans la tolérance les uns des autres, c’est-à-dire dans l’acceptation de l’autre comme ayant des valeurs propres dont la langue et la culture soutenues par des institutions qui sont leurs. Il était un temps, à cet égard, où on ne nous accordait que des miettes. Depuis, l’Assemblée législative a adopté la Loi reconnaissant l’égalité des communautés linguistiques (la loi 88).

Cette loi était d’une telle importance qu’on a cru bon, en 1993, d’en enchâsser les principaux énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 2 dit: «Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure la protection de l’égalité de statut et de l’égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques officielles et en particulier de leurs droits à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales.»

Depuis le retour de l’exil et depuis la création de la province, le modus vivendi a consisté en l’anglicisation et en l’assimilation des Acadiens.

Et, quand on croit avoir réalisé un certain progrès, on se réveille, un bon matin, pour se rendre compte que la province est sous la houlette d’un ancien militant du Parti Confederation of Region (CoR), organisation qui s’est donné comme mission l’élimination du bilinguisme officiel. Vous l’aurez reconnu, il s’agit de Blaine Higgs. Mais, paraît-il, il aurait évolué là-dessus. Alors, voyons.

Il a repoussé à deux reprises l’étude du rapport du comité sur la révision de la Loi sur les Langues officielles, lequel lui a été remis le 15 décembre 2021. Il voulait prendre le temps nécessaire, disait-il, pour «déterminer les meilleures mesures à prendre pour améliorer la loi (…)». Nous sommes en novembre 2022 et c’est à un comité ministériel, maintenant, qu’on en a confié l’étude, et ce, à huis clos. La chenille aussi se cache pour se transformer, mais elle, elle en ressort beau papillon.

Récemment, les deux membres du Parti de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin et Michelle Conroy, abdiquaient leur parti pour être accueillis, à bras ouverts, dans le caucus du Parti progressiste-conservateur. Le loup a-t-il fait son entrée dans la bergerie ou est-il tout simplement chez lui?

Dominic Cardy démissionne avec fracas de son rôle de ministre de l’Éducation tout en déclarant dans sa lettre que M. Higgs ne valorise ni le bilinguisme, ni l’immersion française, lequel programme il a l’intention d’éliminer en septembre 2023.

Quelle raison aurions-nous de ne pas le croire? Ce départ occasionnera un remaniement ministériel. Belle occasion de faire grimper un Kris Austin dans l’échelle du pouvoir. Le premier ministre crée la surprise et l’accueille au sein du conseil des ministres, le nommant titulaire du ministère de la Sécurité publique.

Les Acadiens n’acceptent pas plus l’entrée de Kris Austin dans les rangs du Parti progressiste-conservateur que son accession au sein du Conseil des ministres. Celui qui s’est toujours montré hostile à l’égard du bilinguisme officiel fait maintenant partie des plus hautes instances décisionnelles ayant accès aux leviers de commande.

Pas besoin de faire un dessin: les Acadiens sont outrés, insultés et déçus, et ce, à juste titre.

Comme si ce n’était pas assez, le premier ministre invite celui qui souhaite voir la disparition de la régie Vitalité ainsi que l’élimination du Commissariat aux langues officielles à faire partie du comité ministériel chargé de réviser la Loi sur les langues officielles. Celui-là même qui, en fin de semaine dernière, a réitéré sa position lors de l’assemblée annuelle du parti. Un véritable affront à la communauté acadienne, elle qui croyait avoir été proclamée égale par la loi sur l’égalité des communautés linguistiques.

Pourquoi M. Higgs a-t-il eu besoin d’accueillir les membres du parti de l’Alliance au sein du caucus? Il a la majorité.

Pourquoi nommer Kris Austin au conseil des ministres? D’autres membres du caucus étaient assurément en mesure de remplir la fonction.

Pourquoi, pour une question aussi cruciale que les langues officielles, n’a-t-il pas formé un comité représentatif de l’entièreté de l’Assemblée législative? Cela aurait donné du poids aux changements à apporter à la loi si tel devait être le cas.

Et, que fait Kris Austin au sein de ce comité? La cheffe du parti libéral parle d’un «doigt d’honneur» à l’égard du peuple acadien et nous sommes d’accord.

Blaine Higgs aurait quitté le Parti CoR, mais serait-il toujours empreint de sa philosophie?

Le geste posé récemment en invitant Kris Austin à faire partie de sa cour nous force à le croire. Agir ainsi, c’est refuser le plus élémentaire respect à la minorité de langue française. Triste constat. Il faut avoir envie de nous mépriser, et en grand.

Hector J. Cormier

Moncton