Un excellent service dans des conditions difficiles

Je tiens à remercier le personnel infirmier pour les services reçus au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et en particulier, une grande reconnaissance et toute ma gratitude aux infirmières et infirmiers pour leur patience incommensurable et croyez-moi, le mot n’est pas trop fort.

Mon expérience remonte au 18 juillet alors que je me présente à cet hôpital pour une chirurgie d’un jour.

Malheureusement, j’obtiens un résultat positif au test de la COVID-19 et je dois revenir chez moi.

Le 22 juillet, j’ai des maux de ventre qui s’intensifient depuis plus de trois jours. Je me présente donc à l’urgence du même hôpital pour avoir un diagnostic et comprendre ce qui m’arrive. Je suis très inquiet de mon état.

À l’urgence, on m’installe dans une chambre où plusieurs autres malades sont présents. Je constate que c’est plein à ras bord. En dépit de tout le mouvement, le personnel s’occupe de moi, c’est ce que je ressens: on prend soin de moi. On me fait une prise de sang. Je sais que ça va être analysé tout de suite. J’étais malade, mais ce qui était réconfortant malgré des douleurs intenses, je sentais que j’étais la priorité en dépit du fait qu’il y avait dans cet espace plein d’autres personnes auxquelles le personnel devait prodiguer des soins.

On a su créer un climat autour de moi qui me permettait de croire qu’on allait trouver ce qui n’allait pas et de là, prendre les moyens pour me guérir. De fait, leur bienveillance et leurs actions dans des actes médicaux, qui étaient plus que des actes médicaux, voire des actes de soins, démontraient que cette équipe avait les compétences pour me guérir.

Du 22 au 29 juillet, je passe plusieurs scans afin de trouver l’origine de mes douleurs. Le 29, le médecin de service, évaluant que je vais mieux et, c’est un fait que je me sens mieux, me donne mon congé. Je suis très heureux de revenir à la maison. Toutefois, au fur et à mesure que les jours passent, le mal revient et tellement intense que je ne mange plus. Affaibli, je ne peux plus marcher et j’ai pris la position du fœtus. En conséquence, mon état de santé se détériore rapidement.

Évaluant ma condition comme critique, le 5 août, mon fils me ramène à l’urgence et le jour suivant, j’occupe une chambre au 4e étage. Je suis alors nourri par intraveineuse jusqu’au 16 août. Pendant cette période, soit le 10 août, je suis opéré: on m’enlève de 7 à 8 centimètres du petit intestin et huit jours plus tard, je sors de l’hôpital. Bien que le personnel soit super occupé, on me prodigue les meilleurs soins. De fait, du 5 au 18 août, j’ai été entre de bonnes mains.

De retour chez moi, le 18 août, je choisis de m’entraîner au quotidien selon mes habitudes et tel que recommandé par l’équipe médicale. Je marche trois quarts d’heure le matin et je fais du bicycle stationnaire. La sensibilité du personnel à mon égard m’a permis de guérir plus vite et de ressortir de cette expérience avec un ressenti d’une très grande reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui ont choisi cette profession. Admis deux fois à l’urgence, je témoigne de l’excellent service reçu au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont.

Jean-Yves Thébeau

Saint-Louis