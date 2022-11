Illusion et désillusion

Le premier ministre actuel a le pouvoir, mais aurait-il la volonté de mener à bon terme deux des dossiers les plus importants pour les Acadiens et les francophones, soit la révision de la Loi sur les Langues officielles ainsi que la gestion autonome de l’offre de services de santé de qualité en français.

Ses dernières péripéties et coups bas illustrent son incompréhension et son manque de respect envers la population et confirment ce dont on se doute tous quant à sa pensée profonde et intentions.

En ralentissant le processus de révision de la loi sur les langues officielles et en suspendant le conseil de Vitalité composé de membres élus démocratiquement pour le remplacer par un régiment entièrement contrôlé à partir du bureau du premier ministre, il montre bien son jeu.

Son arrogance illustre clairement qu’il est déterminé à poursuivre sa vendetta envers nos droits et l’urgence d’avoir des lois fortes.

Le dommage est fait. Le manque de confiance dans son leadership ne cesse de s’accentuer. La crise actuelle en ce qui concerne le respect de nos droits et plus spécifiquement en ce qui a trait aux soins de santé était prévisible et aurait pu être prévenue… faut-t-il le dire encore.

On ne devrait pas ressentir une telle méfiance envers un gouvernement. Exprimer son inquiétude est un signal clair de la part de la population qui se sent menacée par des décisions politiques. Faire des manifestations de rue, des pétitions, des poursuites en justice, des articles dans les médias soulevant des questions, etc.) sont des gestes extrêmes fondés sur de réelles préoccupations.

De nombreux individus, groupes d’intérêt en santé, experts juridiques ainsi que les médias, ont soulevé des questions et rapporté des faits inquiétants reliés à la gestion des dossiers mentionnés précédemment.

Tout ce qui concerne l’atmosphère de travail chez Vitalité, le départ de professionnels, les stratégies d’embauche et de rétention, la réduction et la fermeture de services, etc. est préoccupant.

Que cela soulève un tollé dans la population est naturel et souhaitable puisque la santé nous concerne tous de près ou de loin.

Que l’on doive encore se battre quotidiennement pour maintenir nos acquis et qu’on doive avoir recours aux tribunaux est incompréhensible.

Quelqu’un peut-il me montrer la liste des améliorations tangibles quant à l’accès plus rapide à des soins de santé depuis que le nouveau plan de gestion a été implanté?

Réduire ou fermer des services ainsi que de se tourner aveuglément vers le secteur privé en santé sont des gestes de panique et des solutions simplistes et précipitées qui auront un prix financier et social.

N’oublions pas que le système de santé a été efficace et un milieu de travail ou il était valorisant de servir et où la population s’y sentait en confiance. Malheureusement «Vitalité est devenue un repoussoir» pour le personnel hospitalier et pour la population sous la gestion actuelle.

Le plan Higgs est une illusion fondée sur son interprétation fausse de la réalité et influencée par une vision myope et des croyances erronées visant à donner à ceux qui veulent le suivre une impression trompeuse.

C’est la voie qui mène à la désillusion synonyme de déception, perte de confiance, colère, inquiétude, cynisme envers la politique, désengagement, etc.

Ceux qui collaboreront à la mise en place d’un tel régime, que ce soit par opportunisme, naïveté, aveuglement, faiblesse, partisanerie, manque de courage, etc. et se foutent de la place et de la pérennité du français au Nouveau-Brunswick commettent une grave et dramatique erreur puisque cette stratégie est loin d’une solution digne de l’histoire de notre province et des droits durement acquis par la résilience des Acadiens et des francophones et qui n’enlèvent rien à personne.

Ce serait un recul dans le temps inacceptable et irréparable.

Ne soyons pas naïfs, on ne peut pas regarder passer le gouvernement actuel tentant de s’esquiver de ses responsabilités envers la communauté Acadienne et francophone en distribuant des cadeaux empoisonnés.

L’illusion qu’il a un plan en santé alors que nous ne voyons que des changements esthétiques et superficiels qui n’adressent pas les vrais défis (embauche, rétention, confiance, etc.) et visent à nous endormir, diviser et gagner du temps avant la catastrophe attendue.

Une dualité réelle en santé est l’unique choix. La décentralisation de la gestion des soins en donnant plus d’autonomie aux municipalités et communautés respectives en matière de santé avec des budgets opérationnels appropriés.

Heureusement on est plus nombreux à voir clair dans le plan de M. Higgs surtout depuis que le chat est sorti du sac et que tout ce qu’on soupçonnait est confirmé quant à ce qu’il a derrière la tête.

Heureusement il y aura un «après-Higgs».

Difficile d’être optimiste.

Soyons aux aguets…

Jean Pereira

Beausoleil