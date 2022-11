Le gouvernement libéral de Justin Trudeau veut faire venir 500 000 immigrants par année dans les prochaines années. Selon Statistiques Canada, la grande majorité des nouveaux arrivants ne parle pas français. La plupart vont donc s’assimiler à la langue anglaise et le poids démographique de la francophonie canadienne va s’effondrer.

Avec le déclin du fait français au Canada, nous allons voir une perte de services de la part des gouvernements et des entreprises.

Même au Québec, une société majoritaire francophone, le français est en perte de vitesse à cause de l’immigration.

Selon Statistiques Canada, l’immigration francophone hors Québec n’atteint même pas ses objectifs. Alors, que va-t-il arriver à la francophonie à l’extérieur du Québec? Bye bye!

Il est faux de dire que l’immigration va régler la pénurie de main-d’œuvre. Plus la population canadienne augmente, plus la demande pour des services augmente. Besoin de plus d’infirmières, enseignants, préposés aux garderies, préposés aux personnes âgées, chauffeurs de taxi, mécaniciens et travailleurs de la construction, etc.

Un gros cercle vicieux.

M. Trudeau a trop de conseillers anglophones de Toronto qui ne comprennent pas le fait français au Canada.

La population canadienne française sera bientôt en voie d’extinction à cause d’une trop grande immigration. La Louisiane du nord.

Luc Swanson

Dieppe