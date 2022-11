Certains départs sont plus douloureux que d’autres et la souffrance, à la suite de la mort d’un enfant, semble ne plus avoir de fin.

Peu importe l’âge, il est très difficile d’accepter le décès d’un enfant.

Lorsqu’il arrive subitement, les parents n’ont pas la préparation d’absorber le choc.

À la perte d’un enfant, tout l’être des endeuillés est touché en profondeur. Le danger est d’anesthésier ses émotions par l’alcool, le sport, en se jetant à corps perdu dans le travail ou en consommant des substances néfastes à la santé.

Le deuil s’étend en moyenne sur trois ans. Le gros du travail en deuil, c’est d’exprimer ses émotions. La conversation est l’art suprême d’arriver à faire son deuil. On a besoin de raconter son histoire, de parler de l’enfant décédé, de se rappeler les bons souvenirs vécus avec lui.

Ce partage, on doit le faire avec une personne expérimentée, en thérapie ou en groupe de soutien. Toujours, on doit continuer à s’offrir les petits plaisirs de la vie courante, car ils sont très aidants.

Comment sentir que le deuil est fait?

D’après les experts, le deuil est fait quand la perte est devenue un souvenir.

Léon Robichaud

Inkerman