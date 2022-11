Le jour où nous vivrons d’amour!

Présentement, nous vivons dans une société de plaisir égoïste, de paranoïa et de contemplation avaricieuse. En d’autres mots, nous manquons d’amour et de respect envers nos frères humains.

La planète est malade et un bon nombre de ses citoyens sont devenus narcissiques et égocentriques. La compétition nous rend plus agressifs; il y a plus de guerres et la situation mondiale s’aggrave. Qui seront les modèles pour nos petits-enfants? Où iront-ils jouer? Il n’y a presque plus d’échanges entre les voisins, plus de mariages qui durent, plus de confiance entre collègues de travail, plus de respect pour les différences, les cultures étrangères et les langues maternelles.

Il faut être patients et tolérants avec les gens qui ne semblent pas réaliser que la plus grande richesse, c’est notre santé mentale. Ils la tiennent pour acquise et périssent dans leur routine vide et leur manque d’expériences réellement vécues.

On veut se balader à travers le monde alors que l’on peut voyager à travers le regard de toutes ces personnes qui nous entourent et méritent d’être écoutées et réconfortées.

La vie vaut la peine d’être vécue et le bien-être est destiné à être partagé!

Et si on partageait notre précieux temps, nos sourires, nos expériences, nos repas, notre foi, notre toit, nos croyances, nos valeurs honorables, mais surtout notre espoir!

Léa Chamberlain

Beresford