Un sérieux examen de conscience s’impose… et ça presse!

Plusieurs tragédies se sont déroulées dernièrement dans la Péninsule acadienne. En tant que maman, je n’ose même pas imaginer la douleur incommensurable que ces parents vivent après la perte de leurs enfants dans des circonstances aussi tragiques qu’insensées. Mais ce qui me choque autant, ce sont les gens qui se servent des médias sociaux pour faire du sensationnalisme aux dépens du malheur des autres.

Nous savons tous que depuis l’arrivée de Facebook et des autres plateformes médiatiques, notre quotidien a bien changé. Nous ne lisons plus les nouvelles comme jadis, alors que nous attendions avec anticipation le journal sur notre perron ou les nouvelles de soirée sur notre télévision à quatre postes. Maintenant, il suffit de consulter notre cellulaire ou notre tablette et de nombreuses applications sont disponibles pour nous informer des dernières nouvelles chaque minute de la journée. Mais comme dans chaque innovation, il y a du bon et du moins bon.

Ces plateformes, qui semblent être un outil pour décrocher des petits désagréments de la vie, sont aussi, hélas, source de cauchemar pour bien des gens. Cyberintimidation, partage sans consentement de photos compromettantes, diffusion de vidéos douteux, diffamation, invasion de la vie privée, règlements de comptes entre parfaits inconnus derrière un clavier, les couteaux volent bas… très bas même.

Mais quand des gens préfèrent filmer des tragédies et se pressent de les diffuser sur Facebook plutôt que d’aller donner un coup de main à ceux qui sont dans le désarroi, ou quand des gens profèrent des menaces dans des situations absolument inappropriées, c’est à se demander si la technologie ne nous a pas déshumanisés.

Nous semblons vivre dans un monde qui se laisse aller dangereusement dans une attitude de je-m’en-foutisme, où les nouvelles à sensation, vraies ou fausses, occupent toute la place au détriment de la compassion et du respect.

Mais où allons-nous comme société qui se dit moderne et évoluée? Avec tous nos gadgets et la technologie ultra-moderne, sommes-nous plus heureux? Comment expliquer de tels comportements comme ceux que je viens d’énumérer? En plus de profiter de la misère des uns en cherchant une quelconque célébrité sur l’internet, il faut en plus ajouter l’insulte à l’injure en diffusant des vidéos, menaces de tout genre, qui n’ont pas leur raison d’être dans des circonstances tellement mal choisies.

Profiter de la misère humaine est maintenant chose courante.

Un sérieux examen de conscience s’impose… et ça presse!

Sylvette Basque

Néguac