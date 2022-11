Ce serait toute dans notre tête

Blaine Higgs accumule les actions et paroles méprisantes à l’endroit des Acadiens depuis qu’il a un gouvernement majoritaire et qu’il a attiré son mini-moi Kris Austin dans son parti. Ça dégoutte sur nous de partout, venant même des francophones de son parti.

Le ministre Daniel Allain qui s’est réjoui quand Kris Austin et Michelle Conroy ont joint son parti parce que, disait-il, cela veut dire que «ce parti anti francophone n’existe plus comme parti», ce qui n’est pas arrivé, ce parti survit et certaines pensent qu’il y a même deux partis anti-francophones. Lorsque, peu après, Kris Austin a été nommé ministre, M. Allain nous a recommandé de donner «le bénéfice du doute» à cet anti-francophone en chef. M. Allain nous trouve intolérants parce qu’on semble prêt à juger un renard par le comportement de tous les autres renards qu’on a vu dans un poulailler. Merci, mais on s’occupera de nos propres poules!

Et cette semaine, un employé du parti, le secrétaire principal auprès de Blaine Higgs, Paul d’Astous, ne s’est pas gêné de transgresser son rôle et le respect qu’il nous doit pour tenter de nous convaincre que rien n’a changé depuis Higgs, qu’il ne nous a pas fait de mal et ne nous a rien enlevé.

Ben là, par exemple, Madame la Marquise n’est pas d’accord que tout va bien.

Le fait qu’on se sent amoché, visé, blâmé, traqué, et sur nos gardes depuis plus de cinq ans, c’est un recul.

Le fait que notre gouvernement n’a pas jugé important de nous parler dans notre langue pendant une pandémie.

Qu’on nous dise qu’on vote pour des abat-jours.

Que notre gouvernement s’en fout que le nouvel examen des infirmières désavantage les francophones de l’Université de Moncton, et ce pendant une pénurie dangereuse d’infirmières.

Que Higgs dissout le conseil d’administration de notre réseau de santé sur un coup de tête, un des seuls éléments de contrôle que nous avions sur nos services en français.

Que Higgs mais aussi d’autres politiciens ainsi que des dirigeants syndicaux, pour solutionner des problèmes d’organisation du service d’ambulance et de pénurie d’ambulanciers, proposent que la cause est les exigences linguistiques.

Non, M. d’Astous, ce n’est pas dans notre tête… Ces efforts de nous amadouer, de nous dire qu’on n’a pas raison de craindre, me rappellent les cas d’un mari violent qui dit à celle qui sursaute quand il l’approche, «Voyons, je t’ai jamais cassé de membre, la police m’a pas accusé, c’est toute dans ta tête». On le voit venir, M. Higgs, depuis longtemps. On reconnaît un allié par sa façon d’agir. On ne reconnaît pas un allié en lui.

Rosella Melanson

Fredericton