Entre paradis fiscaux et philanthropie

Le 5 novembre, nous avons eu le bonheur d’assister à une soirée en hommage à Monsieur Richard Losier. Cette soirée, une initiative de La Fondation communautaire de la Péninsule acadienne, a permis à plusieurs intervenants et intervenantes de mettre en lumière quelques-unes des nombreuses réalisations de cet homme d’affaires hors du commun.

Président fondateur de l’entreprise St-Isidore Asphalte ltée ainsi que St-Isidore Ready Mix ltée, le parcours de Richard Losier fait foi des qualités exceptionnelles de cet homme d’affaires. Au fil des décennies, il a su faire croître son entreprise et s’entourer d’une équipe de travail dont il était très fier. Mais au-delà de ses nombreux succès en affaires, nous devons reconnaître le grand humaniste que fut Richard Losier.

En effet, son ardent désir de voir sa communauté progresser, d’encourager les jeunes à poursuivre leurs études et d’aider de nombreux organismes communautaires à réaliser leur projet de développement feront en sorte qu’il deviendra un allié incontournable pour de nombreuses personnes. Que ce soit en santé, en éducation, dans les arts et la culture, dans la préservation du patrimoine et bien plus encore, Richard Losier a été présent. Comme il fut abondamment souligné dans le cadre de la soirée hommage, il aura été un philanthrope, mais aussi un modèle pour de nombreux jeunes entrepreneurs de la Péninsule acadienne et d’ailleurs.

Il est également intéressant de souligner que, le vendredi 4 novembre, dans le cadre de l’émission Enquête de Radio-Canada, on faisait état des nombreux stratagèmes de l’entreprise Irving pour se soustraire à ses obligations fiscales envers la province. On y apprenait entre autres que sans être illégales aux termes de la loi, ces nombreuses stratégies d’évasion fiscale faisaient en sorte que notre province se trouve en situation de manque à gagner, et ce depuis des décennies. Et tout ceci au vu et au su des gouvernements qui se sont succédé.

Lorsque questionné en chambre sur le sujet, l’actuel ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves répondait sans aucune gêne, que les Néo-Brunswickois devraient saisir toutes les opportunités pouvant leur permettre de réduire leur facture d’impôt! En d’autres mots, le ministre fait fi de toute moralité lorsqu’il encourage ces pratiques qui sont pourtant décriées par plusieurs depuis longtemps. Que faut-il retenir de ce message? Je vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions.

Si je rapporte ces deux situations, c’est pour mettre en lumière le fait que dans nos communautés se trouvent des gens qui, grâce à leur humanisme font en sortes que de nombreux projets se réalisent, que des investissements importants viennent appuyer des causes humanitaires, que des projets de développement économique contribuent à notre qualité de vie et à permettent à nos communautés de progresser.

Bien d’autres personnes ailleurs au Nouveau-Brunswick, à l’exemple de Richard Losier, contribuent également largement au dynamisme de nos communautés. Pour cet homme, ses paradis fiscaux c’était sa communauté. Notre ministre des Finances aurait sans doute avantage à s’en inspirer.

Jean-Eudes Savoie

Tracadie