C’est avec surprise, déception et incompréhension que nous avons appris la nomination de Kris Austin au comité de révision de la Loi sur les langues officielles.

En tant que plus grande ville francophone de la province, nous avons le devoir d’ajouter notre voix à ceux qui s’opposent à cette nomination. Nous sommes donc dans l’obligation de dénoncer l’absurdité de nommer une personne qui a démontré depuis le début de sa carrière en politique, une absence d’intérêt à protéger les langues officielles, et plus particulièrement le français.

Bien que nous soyons en accord avec l’importance d’avoir différentes perspectives et opinions lors d’une discussion aussi primordiale, c’est un non-sens que de sélectionner une personne avec une opinion aussi polarisée. Nous voyons difficilement comment avoir M. Austin autour de la table pourra mener à une conversation saine, bienveillante, positive et constructive.

Au nom de la Ville de Dieppe, je demande donc au premier ministre Higgs de retirer monsieur Austin de ce comité.

Yvon Lapierre

Maire

Ville de Dieppe