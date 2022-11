Les Acadiens aussi participent à leur lent déclin

L’autre jour à Moncton, un jeune caissier anglophone d’une banque m’a presque supplié pour que je lui parle en français, car il voulait ainsi pratiquer son français. Il le parlait correctement et je lui ai demandé si ça arrivait souvent qu’un francophone préfère lui parler an anglais et il m’a dit «tout le temps» et que «c’était décourageant pour lui», car il voulait «perfectionner son français».

Pas besoin de vous dire que ce genre de situation arrive souvent à Moncton où les Acadiens ont tout simplement baissé les bras face au déclin de leur langue. Je parle bien de «leur» langue, mais est-ce vraiment la leur?

Après 12 ans d’éducation en français et universitaire ou collégiale, bon nombre d’Acadiens choisissent l’anglais dans la vie de tous les jours, surtout dans le sud de la province.

Ceux-ci ont même tendance à mieux parler anglais que leur propre langue maternelle. Les écoles francophones sont-elles vraiment un rempart contre l’assimilation?

Souvent lors d’activités parascolaires, comme les activités sportives, presque tout se déroule en anglais, entre les parents, les élèves et les entraîneurs.

Avec les statistiques du recensement de 2021, j’ai compris que le lent déclin a commencé au Nouveau-Brunswick, non pas à cause des Kris Austin et Blaine Higgs de ce monde, mais à cause de l’indifférence des Acadiens face à leur langue.

Daniel Thériault

Bathurst