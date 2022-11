Je me demande quelle sera la démarche du Vatican pour combler les postes des trois évêques du Nouveau-Brunswick qui termineront bientôt leur mandat?

Mgr Claude Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst depuis une dizaine d’années quittera d’ici quelques semaines son poste pour devenir évêque d’un diocèse au Québec, à la demande de ses supérieurs. Il est originaire du Québec.

Mgr Claude Champagne, évêque du diocèse d’Edmundston, a atteint l’âge de la retraite pour les évêques, soit 75 ans. Il a bien servi l’église depuis sa nomination au Madawaska. Est-ce qu’il sera remplacé bientôt? Je le crois, mais c’est le Vatican qui a le dernier mot.

Enfin, Mgr Valéry Vienneau, archevêque du diocèse de Moncton depuis 2012 a lui aussi atteint l’âge de la retraite. Il a accepté de rester en poste jusqu’à la nomination d’un successeur.

Il me semble que le Vatican agit avec prudence lorsqu’il s’agit de remplacer un évêque ou un archevêque qui atteint l’âge de la retraite.

Certaines personnes qui s’y connaissent beaucoup mieux dans les nominations importantes dans l’Église prétendent qu’il pourrait se passer quelques mois avant que ces trois postes dans notre province soient comblés.

D’autres, par contre, croient sincèrement qu’un seul évêque ou encore un archevêque pourrait gérer et administrer les trois diocèses. Je ne m’y connais pas assez dans ce domaine pour me prononcer. On me dit que jadis, un seul évêque était responsable de ces diocèses. Ceci diminue les dépenses et facilite la gestion des services.

Marcel Arseneau

Moncton