La volonté populaire des Néo-Brunswickois

L’héritage de l’honorable Louis J. Robichaud et des autres premiers ministres qui se sont succédé depuis plus d’un demi-siècle, indépendamment des allégeances politiques, semblent être de plus en plus hypothéqué par le premier ministre Blaine Higgs.

Sur le plan linguistique, la législation provinciale et l’enchâssement de nos droits dans la Constitution canadienne sont des garanties réconfortantes, mais dans le contexte politique actuel, notre vigilance et notre sang froid doivent prévaloir devant les provocations et les insultes qui se multiplient au quotidien.

L’opposition au bilinguisme officiel ne date pas d’hier et n’a pas été instituée par le premier ministre Higgs ni par Kris Austin.

Nous pourrions écrire plusieurs chapitres et même plusieurs livres sur les divers épisodes moins glorieux de notre parcours linguistique. La différence ici, c’est que ce gouvernement majoritaire est dirigé par une équipe dont certains leaders remettent en question bien des éléments du bilinguisme officiel.

Notre premier ministre et certains membres de son cabinet ont pour mission d’implanter une idéologie voulant que les minorités sont allées trop loin et que la majorité doit reprendre le contrôle de la situation. Cette idéologie trouve des appuis tant au niveau provincial, fédéral qu’à l’international.

Au niveau linguistique provincial, nous devons utiliser notre pouvoir de citoyens au maximum, sans sombrer dans la démagogie, l’insulte ou la politique de basse-cour.

Nous avons le privilège d’avoir des citoyens qui connaissent bien nos droits reliés aux langues officielles et tout l’encadrement qui a été ajouté depuis 1969.

Nous avons un bon résumé des présentations, des demandes et des recommandations faites à la commission Finn-McLaughlin.

Nous n’accepterons aucun recul sur le plan linguistique, que ce soit au niveau du Commissariat sur les langues officielles ni aux exigences pour le niveau de compétence au bilinguisme dans la fonction publique.

Pour ce qui est du programme d’immersion en français, laissons le ministère de l’Éducation, conjointement avec nos universités et les associations de parents impliquées, proposer des changements s’il y a lieu.

Sur le plan politique et stratégique, nous avons plusieurs leaders et ministres francophones qui ont déjà tracé une ligne rouge sur le tapis de l’arène politique au cours des dernières années.

Je crois que le bal a été lancé par l’ex-ministre des Finances et collègue de M. Higgs, Jeannot Volpé qui a retourné sa carte de membre du Parti conservateur, affirmant qu’il n’adhérerait plus au parti tant que M. Higgs en serait le chef.

Nous avons l’ex-ministre et député d’Edmundston, Mado Dubé, qui a soudainement mis fin à sa brillante carrière politique sous la gouverne de M. Higgs.

La saga de Robert Gauvin est bien connue et ne peut pas nous laisser indifférents dans le contexte actuel où nous avons besoin plus que jamais de représentants qui sont prêts à se tenir debout pour la communauté acadienne.

Il y a à peine un mois, le ministre Dominique Cardy, un anglophone et francophile, un poids lourd dans le cabinet Higgs, a quitté. Il ne pouvait plus tolérer la manipulation interminable du dossier linguistique et la nouvelle mission du programme d’immersion en français.

Il faut que nos leaders acadiens se donnent comme mandat de tracer une ligne rouge dans l’agenda linguistique du gouvernement Higgs.

Il faut demander aux ministres francophones et francophiles, les Daniel Allain, Glen Savoie, Réjean Savoie et compagnie de se prononcer sur les éléments non négociables.

Il faut aussi s’assurer que les francophones qui occupent des postes importants dans la garde rapprochée du premier ministre s’engagent à défendre les intérêts de la communauté acadienne dans ce dossier prioritaire.

En dernier lieu, mais non le moindre, nous devons recruter des alliés anglophones dans toutes les classes de la société et démontrer une fois pour toutes, que l’héritage linguistique des gouvernements passés reflétait bien la volonté populaire de l’ensemble des Néo-Brunswickois puisque cette loi et ses modifications ont été votées à l’unanimité par les membres de l’Assemblée législative.

Gérald H. Clavette

DSL Rivière-Verte