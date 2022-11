Les infirmières praticiennes sont essentielles pour résoudre la crise

Plus que jamais, les Néo-Brunswickois manquent d’accès aux soins de santé primaires dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Au dernier décompte, plus de 74 000 patients attendaient un fournisseur de soins primaires. Ce nombre ne cesse d’augmenter.

Les infirmières praticiennes (IP) devraient jouer un rôle essentiel pour alléger la pression sur notre système de soins de santé surchargé et en sous-effectif en fournissant des soins primaires de haute qualité et rentables, limitant ainsi le nombre de personnes qui se rendent aux urgences.

Mais au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis l’introduction des IP au Nouveau-Brunswick, nous n’en sommes pas encore là.

Qu’est-ce qui nous retient?

Les IP continuent de se heurter à d’importants obstacles législatifs, politiques et administratifs qui les empêchent de participer pleinement au système public de soins de santé. Ces obstacles peuvent être surmontés, mais il faut une volonté politique et une attention administrative, qui ont toutes deux fait défaut au cours des 20 dernières années.

Modifier la loi sur le paiement des services médicaux

Les patients demandent régulièrement: «Pourquoi vous ne pouvez pas avoir votre propre bureau pour donner les soins?»

Les IP du Nouveau-Brunswick demeurent extrêmement limitées quant à la façon et à l’endroit où elles peuvent exercer. La majorité des IP travaillent pour une régie régionale de la santé ou une autre entité gouvernementale. C’est parce qu’elles ne peuvent pas facturer l’assurance-maladie pour les services de soins de santé qu’elles fournissent aux patients.

Un pharmacien peut facturer l’assurance-maladie pour avoir prescrit un contraceptif à une patiente, mais pas une IP. Compte tenu de notre pénurie de personnel de soins, comment cela fait-il du sens?

La modification de la Loi sur le paiement des services médicaux nous permettrait de facturer directement l’assurance-maladie pour les services que nous fournissons. Les fonds de l’assurance-maladie sont l’argent des contribuables affecté aux soins de santé.

De nombreux Néo-Brunswickois ne comprennent pas pourquoi les IP, qui offrent un bon nombre des mêmes services de soins de santé que les médecins de famille, ne peuvent pas facturer l’assurance-maladie.

D’autres provinces canadiennes mettent en œuvre d’autres modèles de financement offrant aux IP un financement global qui couvre à la fois les coûts administratifs et les coûts salariaux. Cette option leur permet d’établir ou de se joindre à des pratiques de collaboration communautaires. Le financement est lié aux attentes en matière de service et à la taille de la liste des patients. Le gouvernement bénéficie de coûts stables et prévisibles et les IP bénéficient d’une grande souplesse dans les options de pratique et les milieux de pratique. Surtout, les patients bénéficient d’un accès accru aux soins primaires lorsqu’ils en ont besoin, là où ils en ont besoin.

Numéros de référence et privilèges hospitaliers

À l’heure actuelle, seuls les IP employées par le gouvernement et certains postes financés par le gouvernement peuvent diriger les patients vers des spécialistes et demander des tests de laboratoire et diagnostic financés par l’État. Les IP en pratique privée ne le peuvent pas. Dans d’autres provinces, toutes les IP peuvent diriger leurs patients vers des spécialistes et demander des services, et ce, peu importe où ils travaillent.

Plusieurs IP expérimentées au Nouveau-Brunswick ont tenté d’ouvrir des cabinets privés. Ils se sont heurtés à une résistance et à des obstacles politiques à chaque étape.

Cependant, tout comme les physiothérapeutes ou les dentistes, les IP peuvent ouvrir des cabinets privés et facturer directement les patients.

Mais à plusieurs reprises, les gouvernements ont déployé plus d’efforts pour bloquer ces initiatives que pour travailler avec les IP pour améliorer l’accès des patients. En 2020, le gouvernement a commencé à facturer aux IP les tests hospitaliers et de laboratoire financés par l’État qui sont normalement administrés gratuitement aux patients. Cette pratique, qui rend les services d’IP prohibitifs pour de nombreux Néo-Brunswickois dans le besoin, persiste aujourd’hui. Le Nouveau-Brunswick est la seule province au Canada à avoir adopté cette position.

Les régies régionales de la santé ont traîné les pieds pour répondre aux demandes des IP, malgré une directive du ministre de la Santé visant à élaborer un processus clair pour ces demandes. Le Réseau de santé vitalité n’a toujours pas de processus permettant aux IP d’obtenir des privilèges hospitaliers.

Traiter les IP de manière équitable

Il y a un profond manque de compréhension et de respect dans nos deux régies régionales de la santé en ce qui concerne les rôles et les obligations des IP.

Notre profession a été fondée sur la prémisse de fournir des soins de santé primaires aux patients afin d’accroître l’accès aux soins de santé, mais souvent les IP sont traitées comme des infirmières mobiles remplaçantes ou du personnel flottant, à qui on demande régulièrement d’abandonner leurs fonctions pour combler les lacunes de service qui surviennent ce jour-là. Au cours des premières étapes de la réponse à la pandémie, par exemple, un groupe d’IP ayant de longues listes de patients a reçu l’ordre de leur gestionnaire administratif d’abandonner leurs pratiques et de faire des tests COVID-19.

Qu’arrive-t-il aux patients lorsque les IP doivent soudainement fermer leurs services cliniques en raison de ces demandes? Qui assure le suivi des laboratoires et des tests diagnostiques qu’ils ont commandés? Qui lit les rapports de consultation et communique les résultats aux patients?

C’est ainsi que nos IP sont traitées, même si elles ont les mêmes obligations légales, éthiques et professionnelles envers leurs patients que les médecins de famille. Et ce sont malheureusement nos patients qui en souffrent.

Certaines IP ont récemment quitté la profession après que leurs conditions de travail aient été modifiées unilatéralement, sans discussion, sans compréhension de la nature de leur pratique et sans mesures d’adaptation pour leurs besoins personnels et professionnels.

Dans un récent sondage mené auprès de nos membres, 42% ont quitté leur poste ou envisagent de le faire. Notre profession est en crise.

Nous ne pouvons pas espérer attirer plus d’IP dans la province si nous ne pouvons pas conserver l’expertise déjà là.

Nous avons besoin d’un changement urgent. Les régies régionales de la santé doivent s’engager à gérer différemment les IP dans le secteur public et à éliminer les obstacles administratifs qui limitent leur capacité en pratique privée de prodiguer des soins. Nous avons besoin que notre gouvernement mette à jour une loi désuète afin que nous puissions facturer l’assurance-maladie pour nos services et explorer d’autres méthodes de financement pour les IP en pratique communautaire. Ce n’est qu’alors que nous libérerons le plein potentiel des IP du Nouveau-Brunswick dans la prestation de soins primaires dans l’ensemble de notre système de soins de santé.

Ce n’est rien de moins que ce à quoi les Néo-Brunswickois s’attendent et ce qu’ils méritent.

Chantal Ricard

Infirmière praticienne

Présidente des infirmières praticiennes du N.-B.