Oui à plus de fonds du fédéral en santé, mais avec certaines conditions

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a offert la semaine dernière aux provinces des transferts de fonds supplémentaires à certaines conditions. Plusieurs provinces ne veulent rien savoir des conditions dictées par le fédéral.

Au Nouveau-Brunswick, la communauté linguistique acadienne et francophone devrait revendiquer que les fonds supplémentaires soient assujettis au respect des intentions de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Cet article dit que les deux communautés linguistiques de notre province ont le droit à des institutions distinctes, de les gérer et que ces institutions doivent être égales. En santé, il est évident que le réseau de santé Vitalité n’est pas actuellement géré par la communauté et que, depuis sa création, le réseau n’offre pas la même gamme de soins de santé que le réseau de la communauté anglophone.

Ce fait a été reconnu en 2010 par le gouvernement de Shawn Graham qui s’est entendu avec Égalité Santé et qui promettait un plan quinquennal de rattrapage. Ce plan a été annoncé par le gouvernement Alward et a pris fin sous le gouvernement de Brian Gallant qui, malgré le fait que les services de soins de santé entre les deux régies de santé étaient inégaux, n’a pas renouvelé le plan de rattrapage.

Personne ne s’attendait à ce que le gouvernement de Blaine Higgs fasse quoi que ce soit pour arriver à l’égalité réelle entre les deux régies de santé. Au contraire, il fait tout pour détruire la régie de santé Vitalité!

Comme communauté linguistique francophone et acadienne, nous devrions utiliser l’article 16.1 pour forcer le fédéral à exiger que lors d’ententes entre le fédéral et notre province, la communauté linguistique francophone et acadienne reçoive les fonds nécessaires pour le développement des institutions de notre communauté.

Cet article doit être utilisé pour revendiquer afin de développer nos propres institutions, que ce soit le programme de garderies, l’éducation primaire, secondaire, collégiale, universitaire, nos institutions culturelles, sociales et notre réseau de santé qui en a grandement besoin.

Depuis trop longtemps, les fonds auxquels nous avons droit ont été dirigés dans les fonds généraux de la province. Il est temps de revendiquer ce qui nous est dû!

Jacques Verge

Dieppe