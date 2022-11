«Réveil», dit Zachary Richard dans sa chanson. Blaine Higgs nous a montré son vrai visage, celui du mépris envers le tiers de la population du Nouveau-Brunswick que sont les francophones.

Au-delà de ses belles paroles enrobées d’une apparente gentillesse, au-delà de sa ruse et de ses réunions secrètes pour mieux planifier ses prochains gains, ce sont ses attaques envers la loi qui protège nos droits linguistiques et envers l’institution qui est là pour assurer son respect qui nous frappent en plein visage, ce sont ses gestes de plus en plus méprisants envers nous et envers les anglophones qui veulent apprendre le français, c’est son indifférence devant la vulnérabilité du français et son refus de reconnaître l’importance d’avoir les outils nécessaires à sa protection et à sa promotion.

Il veut nous affaiblir, il va nous renforcer. Aujourd’hui, nous lui disons d’une même voix forte «Ça suffit». Nous méritons d’être respectés et traités en égaux, et s’il ne veut rien comprendre, s’il veut continuer de nous humilier, de nous prendre pour des abat-jour, nous répondrons par la solidarité et par la fierté. S’il cherche à diviser pour mieux régner, nous répondrons: «L’union fait la force». Nous prendrons les moyens qu’il faut pour imposer le respect que nous méritons.

Ça fait du bien de voir les organismes francophones s’unir pour faire face aux affronts de ce premier ministre qui n’est même pas digne de ce nom. Nos ancêtres seraient fiers de voir la force qui s’est manifestée à Fredericton aujourd’hui. Mais ce n’est pas seulement au nom de nos ancêtres qu’il faut se lever debout, c’est aussi et surtout au nom de nos enfants et de nos petits-enfants.

Bernadette Landry

Dieppe