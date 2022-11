Bilinguisme: contribuer à la solution plutôt qu’au problème

Il y a 50 ans, je rêvais que les communautés francophones, anglophones et autochtones du Nouveau-Brunswick vivent un jour en harmonie.

Ayant grandi dans une communauté francophone de l’une des régions les plus diversifiées de la province, cet objectif me semblait réalisable. Jeune homme, au moment où j’ai débuté dans l’industrie forestière, je savais également qu’il me serait utile d’apprendre à parler anglais, en particulier parce que mon nouveau collègue de l’office de commercialisation du secteur forestier était anglophone. Nous nous sommes donc entendus qu’il me parlerait en français et que je lui parlerais en anglais. Nous avons trouvé un terrain d’entente, nous avons tous les deux fait des progrès pour devenir bilingues, et nous avons travaillé fructueusement ensemble pendant 47 ans.

Aujourd’hui, mon rêve est le même, mais nous ne semblons désormais plus faire de progrès. Quelque chose s’est mal déroulé en cours de route. Si nous voulons nous remettre dans la bonne voie, nous devons trouver une solution et nous devons la trouver ensemble.

C’est pourquoi j’ai été ravi lorsque le premier ministre m’a demandé de siéger au comité chargé d’examiner les recommandations soumises dans le rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles. Le comité devait évaluer les recommandations de manière approfondie et constituer un endroit où un groupe représentatif du caucus pourrait exprimer ses points de vue et en discuter ouvertement, sans porter de jugement, afin que nous puissions trouver la meilleure orientation à prendre. C’est important pour moi.

J’ai été déçu de la vision conflictuelle exprimée par l’opposition à propos de cette approche, une vision qui n’était pas fondée sur des faits ni sur aucune mesure particulière prise, mais qui reposait plutôt sur des insinuations, de la mésinformation et des malentendus.

J’ai été tout aussi déçu la semaine dernière lorsque l’opposition – qui n’avait pas cessé de me demander, à titre de ministre francophone, de donner mon opinion sur la révision des langues officielles – m’a empêché de le faire à deux reprises.

Lorsque je suis finalement parvenu à m’exprimer vendredi matin après une forte obstruction parlementaire, les députés francophones de l’opposition m’ont tourné le dos et sont sortis.

Je veux que mes concitoyens acadiens et francophones sachent que je serai toujours là pour protéger leurs droits, mais que je le ferai d’une manière respectueuse, parce que je veux contribuer à la solution et non au problème. Nous ne pourrons pas trouver de solutions aux défis auxquels nous faisons face en lançant des attaques personnelles et en insultant nos voisins et concitoyens. Je ne suis pas comme cela, et ce n’est pas la façon dont notre gouvernement fonctionne. Notre approche a toujours été une démarche de collaboration, ce qui signifie être attentifs à ce que vivent et pensent les autres – même si nous ne sommes pas toujours d’accord avec eux.

Je suis certain que le travail qu’effectuent actuellement les députés du gouvernement produira des résultats que tous les gens du Nouveau-Brunswick pourront appuyer.

Je suis fier de notre province bilingue et je comprends pleinement les avantages que le bilinguisme a apportés au Nouveau-Brunswick. Nous pouvons nous appuyer sur ces avantages, que je compte absolument préserver pour les générations futures au Nouveau-Brunswick.

Nous nous trouvons dans une position unique, puisque nous sommes la seule province officiellement bilingue au Canada, et nous devons donner l’exemple chaque fois que nous le pouvons.

Cinquante ans plus tard, j’ai toujours le même rêve, tout comme mes enfants, mes petits-enfants et tous les gens du Nouveau-Brunswick. Ce fut d’abord le rêve du premier ministre Louis J. Robichaud et du premier ministre Richard Hatfield, et nous devons collaborer pour en faire une réalité.

Notre premier ministre a toujours affirmé être pleinement déterminé à donner suite à ces recommandations d’une manière respectueuse des droits constitutionnels de toutes les communautés linguistiques. C’est un engagement dans lequel je crois et que j’appuie sans réserve.

Le statut bilingue officiel du Nouveau-Brunswick représente une part importante de notre histoire. Il a façonné le tissu culturel, social et politique de notre province, et je m’efforcerai de veiller à ce que cela ne change pas sous notre gouvernement. J’ai été témoin de la façon dont le gouvernement provincial a réalisé d’énormes progrès ces dernières années grâce à la réduction de notre dette ainsi qu’à la croissance de notre population et de notre économie. Notre province est à un moment charnière, et nous pouvons continuer à grandir d’une façon dont nous pouvons être fiers en travaillant ensemble.

Aujourd’hui, j’invite mes concitoyens du Nouveau-Brunswick – francophones, anglophones, membres des Premières Nations et nombreux nouveaux arrivants – à se joindre à moi pour réaliser ce qui devrait être un objectif commun: bâtir un Nouveau-Brunswick plus fort et plus uni.

Réjean Savoie

Ministre responsable de la Société de développement régional

Député de Baie-de-Miramichi-Néguac