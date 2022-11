Il faut des solutions concrètes pour notre système de santé

Je vous écris au sujet de nos inquiétudes concernant ce qui se passe dans le domaine de la santé au Nouveau-Brunswick et au Canada.

En juillet 2022, un patient est décédé à l’hôpital Dr Everett Chalmers de Fredericton, ce qui a entraîné le renvoi de la ministre de la Santé. Au mois d’août 2022, un patient est décédé après avoir fait un arrêt cardiaque dans la salle d’attente à l’Hôpital de Moncton. Le 24 novembre, un homme est mort dans la salle d’attente de ce même hôpital.

Le Canada a un des meilleurs systèmes de santé dans le monde. Nous n’avons pas les moyens de nous en priver.

Qui a permis à notre système de santé d’être dans cet état? Je pense qu’il n’y a pas qu’un seul coupable. Les gens s’inquiétaient également pour les soins aux enfants et le gouvernement fédéral a importé des analgésiques.

Il est plus que temps que le gouvernement fédéral et provinciaux se parlent et arrivent à des solutions viables pour notre système de santé.

Les gens perdent peu à peu confiance en notre système de santé.

Marie-Claire Pitre

Apohaqui