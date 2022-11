Le travail social doit accompagner l’aide au logement

Je m’en voudrais si je minimisais les efforts actuels pour lutter contre l’itinérance à Moncton. Tant mieux si le gouvernement peut investir de l’argent pour assurer plus de places dans les refuges et les centres de réchauffement. Chaque contribution, si petite soit-elle, peut apporter un brin de soulagement.

Ce serait simpliste, cependant, de penser que des subventions supplémentaires aux organismes sociaux suffiront à résoudre les problèmes des sans-abri, car les interventions personnelles sont tout aussi essentielles.

Ce serait mal comprendre aussi l’intervention personnelle auprès des démunis que de prétendre que quelques intervenants de plus ou une poignée de bénévoles peuvent réussir à régler le problème du logement.

L’itinérance fait partie d’un ensemble de problèmes, à commencer par le manque d’argent, mais verser plus d’argent n’est pas la solution en soi. L’aide financière doit s’accompagner d’une aide personnelle, et il faut donc plus de travailleurs sociaux dans les agences d’aide sociale.

Les travailleurs sociaux ne font pas de miracles, pas plus que les autres professionnels d’ailleurs. Ils interviennent en aidant une personne à faire deux pas en avant, pour se rendre compte qu’elle vient de faire un pas en arrière et que tout est à recommencer.

Les sans-abri sont des gouffres sans fond. Il est impossible d’agir sur un seul problème à la fois, comme le manque de logement. Leur situation est souvent le résultat de multiples échecs qui sont entremêlés sur les plans de l’aide sociale, des soins médicaux, du logement, de la santé mentale, du traitement des dépendances, etc. Simplement bâtir une relation de confiance avec eux est déjà un énorme défi.

Le nœud du problème est de savoir quel genre d’intervention offre la plus grande protection. Offrir un revenu convenable et un toit sur la tête est un bon départ, mais ce n’est pas suffisant. Il faut en plus un système de soutien constant, accompagner sans abandonner. Les bénévoles ne peuvent faire cela parce que la charge est trop lourde et il s’agit d’un travail professionnel.

Rien n’est plus difficile que d’essayer de prêter main-forte à quelqu’un tout en respectant ses choix personnels et composer avec sa résistance au changement en tentant d’amadouer ses réactions hostiles, parfois agressives.

Quand les sans-abri sont à risque, surtout en hiver, les intervenants doivent redoubler d’ardeur pour leur obtenir des prestations supplémentaires et les résultats sont médiocres. Intervenir auprès d’eux en respectant leur rythme et leurs choix, puis faire face aux portes fermées, est un défi de taille. À la fin du compte, les résultats ne sont pas palpables et il faut un détermination à toute épreuve pour réussir à persuader les plus récalcitrants à recevoir de l’aide.

Personne ne peut se faire du capital en intervenant auprès des «perdants», car dans ce domaine, il y a plus d’échecs que de réussites, mais des gouttes de compassion dans un univers hostile peuvent soulager la fatigue du renvoi et le sentiment de rejet que vivent constamment les démunis.

Le travail social est déroutant, certes, et les travailleurs sociaux sont souvent désemparés devant l’ampleur des problèmes (dont l’accès au logement n’est qu’une petite partie), mais c’est le propre du travail social que de tenter de donner l’espoir d’un progrès.

Les travailleurs sociaux savent ce que c’est le travail dans les contraintes et l’adversité puisque cela est au cœur de leur ADN, mais Dieu merci, le roseau se fortifie à force de lutter contre le vent.

Claude Snow

Caraquet