Surveille tes paroles et tes actions

Le ministre Daniel Allain est dans une situation fort inconfortable au sein du Conseil des ministres et surtout du comité de révision sur les langues officielles depuis la nomination de Kris Austin au sein de ces comités, peut-on lire dans l’éditorial de François Gravel de l’Acadie Nouvelle du 26 novembre.

Le ministre Kris Austin doit avoir toute une emprise sur le premier ministre Blaine Higgs. Plusieurs se demandent même si M. Higgs pense comme son dauphin de la région de Minto. Il existe une relation fort complexe entre ces deux hommes. Serait-ce leurs antécédents et leur flirt au sein de l’ancien parti CoR qui les rapproche avec une telle ferveur?

La députée de Caraquet, Isabelle Thériault a fortement savonné le ministre Daniel Allain la semaine dernière durant la période de questions, en affirmant que chaque jour qui passait semblait faire paraître le ministre Allain, comme un complice silencieux du duo Higgs-Austin, selon l’éditorial de l’Acadie Nouvelle.

Bravo à la députée Thériault d’être passée à l’attaque avec une force de frappe d’une telle rigueur, pour employer une expression habituellement utilisée dans les sports.

De nombreux organismes acadiens ont pris position récemment et n’ont pas ménagé le gouvernement conservateur, en particulier les interventions de Blaine Higgs sur les langues officielles.

Il faut les féliciter.

Cependant, je pense que le caucus libéral dirigé par la cheffe Susan Holt devrait attaquer avec encore plus de vigueur les positions du gouvernement.

Admettons-le tout de suite, Susan Holt ne siège pas encore à l’Assemblée législative. Elle attend que le premier ministre Higgs déclenche des élections partielles. Elle devrait être élue, lui permettant ainsi de diriger les troupes libérales de son siège comme cheffe de parti et non comme simple citoyenne.

L’Acadie Nouvelle résume bien la situation du gouvernement. Des ministres comme Kris Austin ou même Daniel Allain peuvent critiquer leur gouvernement, mais à l’intérieur du caucus et non sur la place publique. C’est notre système politique qui est ainsi conçu. En d’autres mots, si tu veux garder ton emploi, ou ton poste de député ou de ministre au sein du gouvernement de Blaine Higgs, surveille tes paroles et tes actions. Sinon, il peut t’envoyer au large et très loin.

Marcel Arseneau

Moncton