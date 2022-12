Longue et heureuse retraite

Les amateurs d’histoire de l’Université du troisième âge de Caraquet (UTAC) ont pu bénéficier cet automne du savoir et de la verve de l’historien Clarence LeBreton, qui a su une fois de plus éveiller et soutenir leur intérêt avec un cours ayant comme sujet les présidents américains, de George Washington à Barack Obama.

L’UTAC a été privilégiée depuis quelques années de pouvoir accueillir ce professeur captivant et en pleine possession des sujets qu’il choisit. Ceux-ci portent surtout sur le vingtième siècle ou sur l’histoire acadienne, et les périodes de cours ont toujours été très prisées par tous ceux qui y ont assistés.

M. LeBreton nous a annoncé sa retraite prochaine au début de la session qui s’achève. Tous ses étudiants de l’UTAC la lui souhaitent longue et heureuse. Qu’elle lui apporte autant de contentement qu’il a su en offrir à ceux qu’il a enrichi de son savoir, de son humour et de son énergie.

Jules Boudreau

Maisonnette

Ancien président de l’UTAC