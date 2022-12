Si la violence faite aux femmes était un virus

Il est intéressant de comparer notre réaction à un virus comme la COVID-19 et notre réaction à la violence faite aux femmes.

Si nous avions réagi à la COVID-19 comme nous avons réagi à la violence faite aux femmes, nous n’aurions pas mis de ressources pour étudier les caractéristiques du virus, ni concentré tant d’efforts à l’élaboration de vaccins, ni monté de vastes campagnes de vaccination.

Nous nous serions limités à expliquer aux gens comment se protéger, à quoi s’attendre et que faire si on est victime.

C’est là ce qu’on fait depuis des décennies face à la violence faite aux femmes. Et donc, la violence entre partenaires intimes a augmenté pour la septième année consécutive en 2021 au Canada.

Le Nouveau-Brunswick s’est distingué en ayant la plus grande augmentation de toutes les provinces. Notre réaction à la violence n’est pas une réussite.

L’édition de 2022, la 32e, des «16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes finit cette semaine. Le 6 décembre ont eu lieu les récitations solennelles traditionnelles des noms des 14 femmes tuées à la Polytechnique de Montréal en 1989. Le dernier jour, le 10 décembre, Journée internationale des droits de la personne, on nous rappellera que les femmes aussi ont des droits.

Il y aura également eu des communiqués de presse et le port du ruban violet pendant ces jours d’activisme. Mais nous aurons esquivé à nouveau toute expression d’indignation et d’activisme militant. Et nous aurons réussi une autre fois à ne pas déranger ceux qui perpétuent la violence.

Le ridicule et l’insoutenabilité de notre situation m’a frappé lorsqu’on m’a dit récemment que le Comité d’examen de la mortalité liée à la violence conjugale du Nouveau-Brunswick recommande que le gouvernement évalue l’efficacité et le rayonnement du seul soi-disant programme de prévention de la violence que je connaisse, la campagne «L’Amour ne devrait pas blesser», et qu’on lui répond que cette campagne n’a pas de financement stable et ne peut certainement pas se payer une évaluation, mais le gouvernement étudiera le coût d’une telle évaluation.

C’est donc dire que nos ressources sont toutes accaparées par les services aux victimes et qu’il n’y a pas de ressources consacrées à la prévention.

C’est comme dire que puisque nous avons déjà trop de travail à essuyer le plancher, on n’a personne qui peut fermer le robinet. Le ridicule devrait nous sauter aux yeux.

On entend trop peu parler de ce Comité d’examen de la mortalité liée à la violence conjugale, créé en 2009.

Il a pourtant été longtemps revendiqué par les féministes. L’idée était qu’il devrait y avoir enquête après chaque décès des suites de violence entre partenaires intimes afin qu’on apprenne de ces tragédies – comme le dit le slogan des coroners, bureau auquel le Comité répond, «interroger la mort pour protéger la vie».

Un tel comité peut être une force vive de changement. Mais notre version de ce comité se contente d’être un forum de discussion entre fonctionnaires où, à la suite d’une recommandation du comité, un ministère gouvernemental répondra qu’il «continuera de tenir compte» et «continue de se réunir».

L’an dernier, le Comité a publié une étude intéressante trop peu connue: sur 52 homicides familiaux (dont 8 victimes de moins de 15 ans) commis dans un contexte de violence entre partenaires intimes de 1999 à 2018 dans la province. On y lit que le comité «a pour mandat de se pencher sur les décès liés à la violence entre partenaires intimes. Par conséquent, l’étude actuelle porte principalement sur les victimes et non sur les auteurs d’homicides.»

On ne peut qu’attendre le jour où les hommes auront notre attention.

Rosella Melanson

Fredericton