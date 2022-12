Un phare pour le cerveau!

C’est le temps de l’avent, Noël arrive, les soirées sont éclairées par les lumières le long des rues, autour des maisons, et en pleine noirceur, il nous est possible de marcher, et de nous laisser toucher par ces lumières multicolores. L’enfant intérieur y trouve sa joie, son espérance, ses petites folies!

Pour certains, la parole, les gestes, les regards se retirent comme si la vie se blottissait quelque part dans les méandres du cerveau et de l’âme du résident, du patient, et plus près de nous, de notre frère, notre sœur, notre papa et maman. Et on dit tout doucement, elle a l’Alzheimer!

Alors que je m’apprête à travailler sur un nouvel ouvrage, qui va cette fois s’adresser aux familles et aux soignants, je ferai usage tout au long de mes écrits de l’expression «les états de confusion», car le terme «démence» doit être utilisé avec précaution et même à éviter totalement si possible.

Pourquoi?

Dans l’imaginaire collectif, la démence renvoie au dément et au démon, à la folie, au fou, à la folle, à ceux et à celles qui dérangent et qu’il faudrait retirer de la vue, de la famille, de la communauté. Cette maladie fait peur et cette peur ostracise (bannis et exclus l’autre dans sa différence). Ces représentations sont inconscientes et relèvent de la longue histoire de l’humanité.

Or, le patient voit, ressent, entend et peut avec nous revoir les lumières de Noël, même s’il est emmuré dans son silence.

Les lumières qui brillent me renvoient par analogie au fonctionnement du cerveau et j’arrive à l’institution qu’est l’Université du Troisième âge pour les 50 ans et plus.

Ces lieux de rencontres, d’apprentissage, de réflexion, où la relation avec l’autre met en route de nouvelles relations humaines, la personne en retire de grands bénéfices, qui ne sont pas mesurés sur l’immédiat, non, mais qui s’emmagasine dans les neurones du cerveau pour une neurogenèse, c’est-à-dire une production de neurones à l’œuvre dans l’hippocampe (à raison de 1400 neurones par jour), zone clé de l’apprentissage et de la mémoire.

L’activité sociale est à elle-même génératrice de sensations, de stimulations, pour la santé psychique et cognitive de la personne. J’ai observé tant et tant d’étudiants à l’UTA dont le regard se transformait, les yeux devenaient lumineux après une interrogation, une réflexion, un lien, un discernement, une intégration, comme si les neurones s’activaient pour plus d’activités synaptiques.

Or, c’est à ces moments-là que le cerveau se régénère, préserve et protège la personne d’une dégénérescence cognitive avant le temps, avant le terme, car on ne sait pas les changements qui peuvent s’opérer dans le grand âge.

L’Université du Troisième âge est une institution à découvrir, à fréquenter pour instaurer chez soi la culture de l’autre, de la curiosité infantile que tout être humain porte en lui.

Après la pandémie, nous sommes tous invités à réapprivoiser le visage de l’autre après le port du masque ou du protège visage. Martin Buber (1878-1965) ajoute: «La personne ne peut se connaître et se vivre dans son entièreté que dans la rencontre de l’autre.»

J’invite les citoyens à prendre toute la mesure des avantages de fréquenter l’Université du Troisième âge. Vous n’avez pas besoin de diplôme, non, simplement le désir d’en savoir plus, de découvrir, et pourquoi pas de rire un peu ensemble, dans un esprit de camaraderie.

C’est ainsi que le 26 novembre 1988, était officiellement inauguré l’Université du Troisième âge au Centre universitaire de Shippagan, ce rendez-vous des fondateurs et fondatrices provenant de la grande région de Restigouche – Campbellton-Dalhousie, en passant par Bathurst, Caraquet, Shippagan et Tracadie-Sheila.

Les UTA proposent une grande variété de cours, d’activités et de sorties culturelles pour leurs membres. Ces derniers peuvent également participer à des conférences et s’impliquer dans des activités sportives.

Alors, qui sait, peut-être souhaitez-vous vous offrir un cadeau de Noël, un phare non pas dans la nuit de vos vies, mais plutôt une lumière pour stimuler les milliards de connexions synaptiques qui attendent d’être éveillées, stimulées, régénérées.

Valois Robichaud

Gérontologue, psychanalyste

Shippagan