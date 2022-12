Donner ou ne pas donner?

Ce n’est pas la première année que je reçois de nombreuses demandes pour faire des dons à divers organismes. Mais cette année, j’en reçois plus qu’autrefois, beaucoup plus. On sollicite des fonds ou si vous préférez de l’argent par lettres et même au téléphone, mais ce serait toujours pour de bonnes causes.

La plupart des demandes de dons me sont connues. J’ai déjà reçu des demandes semblables dans le passé. Et même si je n’ai pas fait de dons, on continue de m’envoyer des lettres, me suppliant de donner de l’argent. Ce sont presque tous des organismes à caractère national et peut-être même international.

Je suis conscient qu’il existe une foule de personnes au Canada et ailleurs qui manquent de soins médicaux, de nourriture, de logement, de vêtements et j’en passe.

Il existe également des pauvres, des itinérants, des sans-abri dans ma propre ville de Moncton. Il en a toujours été ainsi, mais, cette année, les autorités nous révèlent que le nombre n’a jamais été aussi élevé.

Je le constate moi-même en allant faire des courses dans certains quartiers de la ville. Il n’est pas rare qu’un clochard ou un itinérant m’approche dans les coins où se tiennent ces mendiants, me demandant si je ne pourrais pas lui donner quelques sous.

Je ne serais pas surpris d’apprendre qu’il existe des pauvres, des mendiants et des sans-abri dans plusieurs milieux de la province, même dans les plus petits recoins isolés. Les sans-abri sont moins visibles dans ces milieux.

Ayant été impliqué dans le domaine du service social et de la santé mentale depuis 1960, je suis passablement au courant du problème de la pauvreté, de la santé mentale et des difficultés pour les moins nantis de cette province d’avoir accès aux services dont ils ont besoin.

Je suis conscient que le Comité des 12 de la Péninsule acadienne a fait un travail colossal depuis une vingtaine d’années pour aider les gens à accéder aux divers services de santé, d’aide sociale et d’habitation pour ne nommer que ceux-là. Malheureusement, des comités comme celui de la Péninsule n’existent pas partout.

Je n’écris pas ces quelques lignes pour vous inciter à faire des dons à divers organismes. Si vous avez un peu de sous et que vous désirez venir en aide à un individu, à une famille ou à un organisme quelconque, c’est à vous de prendre cette décision. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de faire un don. Vous êtes peut-être dans le besoin vous-même.

Marcel Arseneau

Moncton