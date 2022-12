Le nord-est du N.-B. ne doit pas devenir un champ de bleuet

Permettez-moi, par le biais de l’Opinion du lecteur de l’Acadie Nouvelle de donner mon opinion concernant le dossier du déboisement de l’ancien champ de tir de Tracadie. D’abord, je m’empresse d’appuyer les paroles de Gilles Sonier, représentant régional de la Fédération de la faune du N.-B.

Les espaces verts sont nécessaires pour la faune, la flore, nos cours d’eau et notre air. Nous n’avons plus besoin d’en faire des études exhaustives; elles ont été faites et d’ailleurs nous pouvons constater les changements dans notre environnement. Les dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées et ceci depuis plus d’un siècle.

Nombreux sont les espèces animales et les insectes en voie d’extinction. On pourrait énumérer une litanie de changements vécus par la Terre, des fonds des océans jusqu’au plus haut de notre atmosphère. La Terre est en train de mourir, et ce, de manière accélérée. La vitesse à laquelle les changements climatiques se produisent fait en sorte qu’on ne pourra bientôt plus boire l’eau ou manger le poisson de nos rivières. On doit ainsi se rappeler que nos sources d’eau alimentent nos rivières qui se déversent dans nos océans.

Nous devons penser aux emplois fournis par l’industrie du bleuet. Les gens avaient le rêve de faire revivre ces terres et avec raison. On plaçait ainsi un pansement sur les torts vécus par les personnes expropriées. Les choses ont changé rapidement. Nous devons penser maintenant à maintenir un certain équilibre. Comme il y a des quotas dans l’industrie de la pêche, il faudrait penser aussi au pourcentage d’occupation des terres par le bleuet. J’avais mentionné au ministre de l’Énergie de l’époque, qu’aussi bon était l’énergie éolienne, il ne faudrait pas que la Péninsule et que le nord-est du Nouveau-Brunswick deviennent un champ d’éoliennes. On pourrait dire la même chose pour les bleuets.

Oui, nous vivons présentement dans la Municipalité régionale de Tracadie un certain déchirement entre les différents quartiers causés par de multiples facteurs, voulus ou pas. Dans ce dossier du camp militaire, on ne peut pas, encore une fois, blâmer le gouvernement ou les grosses compagnies, car nous sommes tous responsables de nos inactions. Une vision à long terme par nos leaders est nécessaire afin de réagir avant minuit moins une. Plus que jamais, il va falloir s’unir et prendre position sur ce dossier. De toute évidence, ceci ne touche pas seulement la population de Tracadie, mais bien l’ensemble du territoire. Il y a du travail à faire, car le passé va venir nous hanter.

Oui, ces terres doivent être conservées afin que l’on soit outillé pour faire une petite différence dans notre environnement. Nous conserverons ces espaces libres de polluants additionnels, sans réveiller ceux des munitions égarées.

Finalement, les lieux de ces premiers habitants seront enfin respectés, respect que les anciens n’ont pu recevoir. Notre population ne s’en portera que mieux.

Philippe Ferguson

Rivière-à-la-Truite, Tracadie