Sécuriser notre futur pour protéger notre passé

Le cimetière au chemin Cap-Bimet est un site patrimonial, historique, culturel et archéologique qui préserve la mémoire des premiers colons de notre région de Shediac et Cap-Acadie datant de la fin des années 1700; or ce site vient du temps ou les bornes politiques municipales n’existaient pas.

Dans ces temps, la région de La Batture (maintenant Shediac), la région de Barachois et l’Aboujagane, et la région de Tédiche (maintenant Cap-Pelé) faisaient paroisse avec le peuple Mi’gmaq de la région et les nouveaux arrivants acadiens.

Ces deux groupes travaillaient ensemble en harmonie à développer les terres et à construire une nouvelle communauté dont nous pouvons en voir les résultats aujourd’hui.

Les ancêtres enterrés sur ce lieu font partie de notre ADN et de notre existence, en plus nous rappeler les amitiés qui avaient été établies entre Acadiens et Mi’gmaqs.

Ce lieu, riche en histoire de la région, nous rappelle notre patrimoine et enrichit notre culture, en plus, sa valeur archéologique nous donne raison de vouloir protéger ce cimetière en respect pour nos pionniers qui sont venus coloniser notre région.

– Gracieuseté

Si nous en revenons tous à la source et que les populations de Shediac et Cap-Acadie, avec le peuple Mi’gmaq local, s’y mettent ensemble comme il le fut au début, peut-être que cet effort collectif pourrait en finir avec une désignation de site protégé sous la tutelle d’un comité local de citoyens, en signe de respect et de reconnaissance pour notre histoire partagée.

Peut-être que je suis biaisé pour la sauvegarde de ce site étant donné que le nom de Cormier apparaît sur le monument érigé ainsi que dans les archives diocésaines, mais c’est quand même le passé de la grande région qui y réside.

Bravo au groupe de personnes locales qui s’y intéressent et qui revendiquent la préservation de ce petit cimetière de grande valeur humaine pour notre grande région, je leur souhaite succès dans leurs efforts avec l’appui de la grande communauté.

Afin de sécuriser notre futur, ne faudrait-il pas d’abord protéger notre passé?

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc