La pauvreté visible et invisible

de rencontres et de festivités entre amis et familles. Voilà un temps où il fait bon partager la joie qui habite nos cœurs et souvent revisiter nos souvenirs d’enfance. Un chocolat chaud à la main, un arbre allumé, des anges dans la neige, la chaleur provenant de l’âtre du foyer, les soirées en pyjamas à jouer des jeux et mille et un partages sont à l’honneur pour plusieurs d’entre nous.

Tout près de nous, des gens vivent une toute autre réalité. Saurons-nous y penser? Dans les villes qui nous entourent, la pauvreté se fait sentir. Parfois, elle est visible. Un sans-abris sur la route, un logement délabré encore habité au bout d’une rue, un mendiant au centre commercial, un nouvel arrivant qui semble chercher son chemin, une personne monoparentale qui doit compter ses sous à la caisse d’un magasin afin de ne pas en manquer pour terminer son achat. Prendrons-nous le temps d’aller donner un coup de main à une soupe populaire du coin, de déposer un petit café près d’un mendiant qui grelotte, ou de guider un nouvel arrivant?

Que l’on soit de d’une ville ou d’une région, la pauvreté invisible existe aussi. Saurons-nous regarder au-delà des lumières de notre arbre pendant le temps des fêtes, penser, voir même aller vers la pauvreté qui existe et faire une différence?

Pauvre peut signifier manquer d’argent, de biens, de nourriture même. Il ne faut pas oublier que cela peut aussi vouloir dire manquer d’amour, de volonté de vivre; manquer d’être entouré parce que notre famille est ailleurs, ou simplement parce que la vie nous a simplement oublié, parce qu’on a vécu un coup dur ou une perte humaine qu’on ne peut surpasser ou parce que nos choix de vie n’étaient seulement pas les meilleurs.

Au fond de nous, il y a l’être qui a besoin de chaleur humaine. Souvent, le plus beau cadeau est celui de la présence. Saurons-nous être au rendez-vous et aller vers l’inconnu ou le membre de notre famille qui vit des choses incompréhensibles à nos yeux et offrir le cadeau du soutien? Que ce soit le temps d’un souper, d’un café et d’une petite jasette toute simple, un message virtuel, nous deviendrons peut-être nous-même ce cadeau tant désiré de l’autre. Parfois, il suffit d’un simple sourire en entrant dans un commerce, de tenir une porte ouverte, et d’ainsi semer la joie sans poser de question, car parfois, même un «comment ça va?» est plus déchirant qu’un sourire accompagné d’un petit «bonne journée à vous». Un coup de main, une serrée ou une petite attention peut faire toute la différence et changer la journée d’un être.

Si petits soient les partages de notre temps des fêtes, soyons ouverts à aller vers l’invisible sans chercher en retour, simplement donner de soi.

Donner de soi est faire don du plus beau cadeau.

Joyeuses fêtes.

Tanya J. Bernard

Allainville