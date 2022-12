Pourquoi deux systèmes de santé pour 750 000 personnes? Je me répète souvent, je le sais! La fierté va éventuellement nous causer des problèmes sérieux. Dans le pire de la COVID-19, on cherchait de l’aide que ce soit en anglais ou en français.

Lorsque quelqu’un tombe gravement malade, je suis convaincu que la langue va être moins importante que la guérison.

Dans un monde parfait, notre langue préférée serait un atout, mais nous ne vivons pas dans un monde parfait.

J’essaie de me servir du bon sens. Vitalité et Horizon sont des compétiteurs. Éliminer la compétition, avoir une seule régie améliorerait les services. Un réseau «Santé N.-B./Health Services NB.»

Nous avons la capacité et l’intelligence pour nous assurer que nos langues soient respectées.

Comment faire?

Un bureau central et un directeur dans chaque hôpital?

Je ne suis pas un expert dans l’administration d’un hôpital, mais il me semble que ce serait beaucoup plus simple et pas mal moins compliqué.

Nous ne pouvons pas continuer avec le statu quo. Il faut travailler afin de protéger la santé de l’ensemble des citoyens du Nouveau-Brunswick.

Carl Miller

Tide Head