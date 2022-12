L’inspiration de Jean Lapointe a été le mouvement des Alcooliques Anonymes, fondé en 1935, par William Griffith Wilson et le Dr Robert Holbrook Smith.

Par un heureux hasard, on m’a demandé d’être auditeur pour aider des personnes de la Maison Jean Lapointe à faire la cinquième étape des Alcooliques Anonymes.

Je me suis mis au travail et la cinquième étape des AA m’a donné la chance d’émerger.

Dans la discrétion je recevais les volontaires AA à mon bureau, situé à l’oratoire Saint-Joseph du Mont Royal.

La cinquième étape exige que les membres s’engagent dans une honnêteté avec eux-mêmes en ces termes: «Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts».

Pour les AA, il est question de Dieu tel qu’on le conçoit. Pour certains membres, Dieu, c’est leur parrain ou la fraternité du groupe AA.

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec les divers programmes «Douze Étapes», il m’apparaît nécessaire de définir le sens du mot recouvrance. Il tire son origine du mot américain «recovery».

La recouvrance est un lent et graduel processus de prise de conscience, d’acceptation et de changement qui amène l’individu qui rejoint un groupe de soutien, et qui adopte les principes d’un programme «Douze Étapes» pour restaurer sa dignité humaine et redevenir un être humain en entier.

L’amitié, le soutien et l’apport des autres sont essentiels dans ce processus. Jean Lapointe a été un excellent partenaire de recouvrance.

Le plus important pour l’alcoolique, c’est encore l’adhésion à un groupe de soutien, un groupe tel les AA. Les Alcooliques Anonymes favorisent la communication, informent, rassurent et dédramatisent chez le malade, la notion de l’abstinence et les soins appropriés.

Je termine mon hommage à Jean Lapointe par le maxime suivant: «De l’alcoolisme, on peut s’en sortir avec les AA».

Léon Robichaud

Inkerman