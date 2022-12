Les patients sont la priorité absolue

C’est tout un revirement d’opinion que la direction générale du réseau de santé Vitalité a effectué lors d’une récente entrevue avec le journaliste de Radio-Canada Acadie.

Dre Desrosiers qui affirmait en début de mandat que la langue n’avait pas d’importance en santé affirme maintenant que «les francophones ont le droit de recevoir leurs soins en français».

Dre Desrosiers affirme de plus que chaque réseau doit avoir son propre conseil d’administration (CA).

Dans la même entrevue, elle constate que le système de santé est trop morcelé visant ainsi la gestion par Medavie du programme extra-mural et d’ambulances.

Il est vrai que les temps de déchargement actuels font les manchettes et sont inacceptables. Cette situation est causée par les problèmes liés aux hôpitaux, soit les fermetures de lits, la pénurie de personnel et l’incapacité de transférer des patients dans des institutions qui relèvent du ministère de Développement social.

Là où j’ai de la difficulté à comprendre sa logique, c’est sur le rôle des membres du conseil d’administration du réseau, qui serait selon elle de «s’assurer de protéger sa corporation, s’assurer qu’elle est en bonne et due forme et qu’elle rend des comptes aux parties prenantes».

Le réseau de santé Vitalité est le réseau de la communauté linguistique francophone et acadienne, les membres du CA devraient être tous élus par cette communauté linguistique et redevables à celle-ci. Le seul intérêt qui devrait être important pour les membres du CA est celui des patients et non celui du réseau!

Comme nos députés, nos conseillers municipaux et les membres des Conseils d’éducation (CÉD), les membres du CA doivent avoir le droit de défendre les intérêts et les besoins des populations qui les ont élus.

Ceci ne veut pas dire que dans les décisions ou les politiques d’ordre général, ceux-ci ne doivent pas tenir compte de l’ensemble des besoins de la population desservie par le réseau.

C’est ce que nous attendons de nos députés, de nos conseillers municipaux et des membres des CÉD. Tenir compte de l’intérêt du réseau, ce n’est pas tenir compte des patientes et des patients.

Depuis 2015, trop de décisions ont été prises et ont nui aux patientes et aux patients. Ce sont eux et elles qui doivent être la priorité absolue!

Jacques Verge

Dieppe