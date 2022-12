Sauver du froid

La mort tragique de Luke Landry en pleine ville de Moncton, le 21 novembre, nous interpelle en tant que société au plus haut point.

Comment ne pas se souvenir du décès de Paul-Émile Durelle de Baie-Ste-Anne, en 2008, décédé dans des circonstances similaires? La question se pose à savoir s’il faut attendre d’autres incidents de ce genre avant d’agir.

Avouons-le, les personnes désorganisées et perturbées ont besoin d’un suivi professionnel qui n’existe que très peu.

On entend souvent de la bouche d’intervenants peu outillés l’expression suivante: «Elles brûlent les ressources qu’on leur offre.»

Ils veulent dire par là qu’elles résistent aux moyens ordinaires qui sont mis à leur disposition ou bien qu’ils les utilisent en abondance jusqu’à ce que les intervenants soient épuisés.

Les individus qui ont des difficultés psychologiques et qui ont eu un parcours complexe ne reconnaissent souvent pas l’ampleur de leur perturbation et repoussent ceux qui veulent les aider, ne voulant pas suivre les règles. C’est pourquoi il faut utiliser avec eux une approche personnalisée, faite sur mesure et adaptée à leur rythme, pour les atteindre.

Leur comportement erratique qui dérange et leurs demandes fréquentes de services sont pourtant un signal d’alarme et un appel à l’aide, mais les services sont limités et laissent peu de place aux cas complexes qui exigent des interventions de haut calibre.

La solution réside dans l’organisation des services et dans une approche proactive. Elle consiste à affecter des ressources professionnelles à chacune de ces personnes. Leur tâche est de leur offrir le genre de service dont elles ont besoin.

Ces intervenants doivent avoir les coudées franches afin de pouvoir poser des diagnostics et élaborer des plans de traitement appropriés, quitte à déroger des normes et à autoriser des frais particuliers, s’il le faut.

Ajoutons que la relation doit parfois être du un à un.

Cette approche structurée, adaptée aux besoins, n’a pas l’effet d’enrayer le problème à la source, mais elle peut freiner l’aggravation et prévenir des crises dévastatrices.

L’État, par son système public, doit veiller à la protection des citoyens et se montrer attentif aux besoins particuliers. Il ne doit pas fermer les yeux sur ceux qui sont profondément perturbés.

Il doit aussi délier les cordons de sa bourse avant qu’il ne soit trop tard et que d’autres personnes perdent la vie, faute de les avoir protégées adéquatement.

Claude Snow

Caraquet