Pauvre M. Higgs

Il dit qu’il est un victime du bilinguisme. Oui, c’est vrai, cependant c’est ça faute. La province est officiellement bilingue depuis 1969. Quand la province est devenue bilingue, M. Higgs avait 15 ans. Un bel âge pour apprendre le français! Non, il n’a fait aucun effort pour apprendre le français. M. Higgs, votre passé vient vous hanter.

Il n’est pas le seul. J’ai fait carrière à la fonction publique fédérale durant un peu plus de 34 ans dans quatre villes: Hull, Moncton, Saint-John et Ottawa. 100% des francophones étaient bilingues et environ 5% des anglophones l’étaient. Beaucoup disaient que le bilinguisme était un handicap à leurs carrières. Nous les francophones avons fait un effort pour apprendre l’anglais. Mais eux ne voulaient rien savoir de faire l’effort et encore aujourd’hui. Ce n’est pas le bilinguisme qui est le problème, c’est l’absence d’effort pour apprendre le français. Même chose pour les mariages mixtes. Les conjoint(es) anglophones, la plupart du temps, n’apprennent pas le français même après 25 ou 50 ans de fréquentation.

M. Higgs combien de fois n’avez-vous pas réussi à vous faire servir en anglais dans le sud-est de la province? Probablement zéro. Nous, c’est tous les jours. Il est difficile de se faire servir en français, même à Dieppe, une municipalité majoritairement francophone. Et surtout avec l’arrivée massive d’immigrants.

Amis anglophones, vous n’attraperez pas la COVID-19 en apprenant le français.

Changer vos attitudes, vous allez voir que la vie sera beaucoup plus belle par la suite.

Luc Swanson

Dieppe