À votre bon cœur, M. Higgs

Tout ce qui traîne se salit. C’est particulièrement vrai dans le dossier de la révision de la Loi sur les langues officielles, qui traîne depuis trop longtemps, au point qu’il n’est plus reconnaissable. On a commencé par y mêler l’acquisition de la langue seconde, ce qui est très discutable, à tout le moins. Puis, on a laissé moisir le rapport de la commission pendant près d’un an, avant de le soumettre à l’examen d’un comité qui n’a rien retenu, si ce n’est la création d’un secrétariat logé aux Affaires intergouvernementales.

La montagne qui accouche d’une souris.

S’il n’y avait que ça, on pourrait dire qu’on a déjà tourné en rond de la sorte, mais là, on a droit, en prime (!), à une conclusion, tenez-vous bien, qu’il n’est pas facile d’être unilingue anglais au Nouveau-Brunswick, donc que la révision de la loi devrait améliorer les choses.

Je me demande si nos meilleurs humoristes acadiens auraient pu pondre quelque chose d’aussi «chaviré»: les anglophones sont à plaindre au Nouveau-Brunswick. Pour la bonne mesure, le premier ministre s’offre en exemple, il aurait souffert et il souffre de ce qu’il est unilingue anglais.

C’est à mourir de rire, jaune.

J’ai cessé de croire que l’on puisse obtenir un jugement nuancé sur la question de la part de notre gouvernement. Pourtant, je ne m’explique pas comment on en arrive à débiter de telles absurdités sans éclater de rire au beau milieu de son explication.

Enfin, celles et ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick et qui ont pour cinq cents de bon sens, anglophones comme francophones, voient bien le ridicule de ces propos. Que cela émane du gouvernement et du premier ministre est encore plus navrant.

Les francophones ont un certain regard sur la question, bien sûr, parce qu’ils ont besoin d’une application généreuse de la Loi sur les langues officielles. Arrêtons de niaiser, les francophones sont et resteront minoritaires au Nouveau-Brunswick.

Si, dans notre province, on a le front de dire, en haut lieu, que les anglophones souffrent de l’application de la loi, il n’y a plus rien à comprendre.

Le nouveau secrétariat aux langues officielles a besoin de concevoir, rapidement, un cours Bilinguisme et langues officielles 101 pour nos parlementaires. Je veux croire que la lumière finira par briller et que nous aurons des débats plus sereins et plus fructueux sur le sujet.

En terminant, je m’en voudrais de condamner notre premier ministre sur toute la ligne. Il a une qualité, il a bon cœur. Dans le journal, je lis que des gens lui disent qu’ils n’ont pas la chance de faire ci ou ça – obtenir un emploi de fonctionnaire parce que… on sait pourquoi – et il a dit: O.K., essayons de réparer ça.

J’en appelle à votre bonté, M. Higgs: pour tous les francophones qui ne peuvent obtenir ci ou ça, obtenir des services en français parce que… on sait pourquoi, direz-vous aussi: O.K., essayons de réparer ça?

Alain Otis

Dieppe