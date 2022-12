Qui peut vivre avec 593$ par mois?

Le Front commun pour la justice sociale lutte contre la pauvreté depuis maintenant plus de 25 ans. L’organisme mène des campagnes pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des gens au Nouveau-Brunswick dont la hausse des taux d’aide sociale.

Plus de 20 000 personnes sont bénéficiaires de l’aide sociale et elles sont majoritairement des personnes vivant seules. Les taux mensuels de l’aide sociale sont peu élevés; ils varient entre 593$ et 732$ pour une personne seule. Le seuil annuel 2020 de la Mesure du panier de consommation pour une personne seule vivant en région rurale au Nouveau-Brunswick était de 20 983$. Le taux mensuel de 593$ est équivalent à 7814$ par année (y compris les crédits d’impôt et les prestations fédérales et provinciales), soit moins de 33% du revenu nécessaire pour couvrir ses besoins de base. Cette pauvreté extrême est abominable.

Que doit faire le gouvernement?

● Augmenter immédiatement les taux d’aide sociale de toutes les catégories afin d’atteindre la mesure du panier de consommation la plus élevée pour le Nouveau-Brunswick (pour une personne seule: 22 606$).

● Chaque année suivante, il devrait y avoir une augmentation supplémentaire de 2% en plus des ajustements à l’inflation déjà promis par la province.

● Abolir complètement la Politique sur le revenu du ménage. Les gens vivant sous un même toit, à l’exception des locataires, sont considérés comme une unité économique pour déterminer l’accessibilité à l’aide sociale. Cette politique est discriminatoire envers de nombreuses personnes dans le besoin, en particulier les personnes ayant un handicap.

Le coût total annuel de l’augmentation des taux pour les personnes seules avec ou sans handicap afin d’atteindre le seuil de pauvreté annuel serait d’un peu plus de 185 millions $, étant donné qu’il n’y a que 14 569 bénéficiaires dans les deux catégories d’aide sociale en 2021. Le gouvernement encaisse des surplus budgétaires depuis quelques années. L’annonce du surplus record de 777 millions de dollars pour l’année 2021-2022 a provoqué la grogne partout dans la province!

Il est temps que le gouvernement investisse dans le programme de l’aide sociale.

Front commun pour la justice sociale du N.-B.

Moncton