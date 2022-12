Une réponse très décevante

L’annonce faite par le premier ministre Higgs concernant la révision de la Loi sur les langues officielles est très décevante. Elle démontre une incompréhension des objectifs de la Loi et un désintérêt total de l’importance de celle-ci pour le développement et l’épanouissement de la communauté francophone de la province.

Ce que le premier ministre Higgs ne semble pas comprendre, c’est que pour être efficaces, les droits linguistiques exigent que l’État adopte des mesures positives pour les mettre en œuvre. Il ne semble pas non plus comprendre que le principe d’égalité n’a pas en matière linguistique un sens plus restreint, mais qu’il doit recevoir son sens véritable, soit celui de l’égalité réelle.

L’égalité réelle est réalisée lorsque l’on prend en considération, là où cela est nécessaire, des différences dans les caractéristiques et les circonstances de la communauté minoritaire, en offrant des services avec un contenu distinct ou au moyen d’un mode de prestation différent afin d’assurer que la minorité reçoive les services de la même qualité que la majorité.

Cette démarche est la norme en droit canadien. C’est celle adoptée par la Cour suprême du Canada.

Rappelons qu’il existe souvent un écart important entre égalité réelle et égalité formelle. L’égalité formelle est réalisée lorsque l’on traite de façon identique les membres de la communauté minoritaire de langue officielle et ceux de la communauté majoritaire en leur offrant des services identiques en français et en anglais, sans tenir compte des possibles différences existant entre les membres des deux communautés.

C’est l’approche adoptée par le gouvernement Higgs.

Il ne suffit pas de traiter de la même manière les deux communautés linguistiques officielles de la province pour assurer l’égalité. Dans la mesure où les membres de la communauté francophone minoritaire peuvent éprouver des besoins différents, les traiter de la même manière que les membres de la communauté anglophone majoritaire peut parfois être une source d’une plus grande inégalité.

Il s’agit donc pour la province d’assurer un accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles en tenant compte des besoins particuliers de la communauté minoritaire. Higgs ne semble pas comprendre ce principe.

Je conviens qu’il est souvent difficile pour un membre de la communauté linguistiquement majoritaire de comprendre la situation d’une personne en situation minoritaire. En effet, l’anglophone au Nouveau-Brunswick tient automatiquement pour acquis qu’il sera servi dans sa langue sans délai à l’hôpital, par Ambulance Nouveau-Brunswick et par toutes les institutions provinciales, et ce où qu’il se trouve dans la province.

Il lui semble tout à fait normal de recevoir des services dans sa langue des entreprises privées, de travailler dans sa langue, d’avoir accès sans problème aux examens d’accès à une profession dans sa langue ou d’avoir accès dans sa langue à un service de garderie ou à un foyer de soins.

Pour le francophone au Nouveau-Brunswick, l’obtention de ces services dans sa langue est souvent aléatoire, pour ne pas dire, inexistant. Le premier ministre ne semble pas comprendre ou refuse de comprendre cette réalité. Il cherche plutôt à se transformer en «victime» de la situation «d’injustice» qu’il dit vivre en tant qu’anglophone unilingue.

Mais, revenons à la conférence de presse du premier ministre. Si je cherche un élément positif dans l’annonce de lundi, c’est peut-être celle de la création d’un Secrétariat aux langues officielles, mais encore là il est difficile d’avoir des attentes trop élevées.

Il faut se rappeler que l’article 2 de la Loi sur les langues officielles prévoit que le premier ministre est responsable de son application. Cela témoigne de l’importance que le législateur accorde à cette loi qui découle directement de la Charte canadienne des droits et libertés.

Étant donné cette disposition, c’est le premier ministre qui doit veiller à l’application et à la mise en œuvre de la loi. Nous serions donc en droit de nous attendre que le bureau du Conseil exécutif, présidé par le premier ministre, ait la responsabilité d’assurer la mise en œuvre et d’être responsable du Secrétariat. Le Conseil exécutif exerce une autorité sur l’ensemble de l’appareil gouvernemental. Il aurait ainsi pu s’assurer que les institutions gouvernementales se responsabilisent vis-à-vis les obligations de la loi. Il faut aussi noter que le greffier du Conseil exécutif est également le chef de la fonction publique et le sous-ministre du premier ministre.

Considérant la nature quasi-constitutionnelle de la Loi sur les langues officielles et les responsabilités du premier ministre en vertu de cette loi, on se serait attendu que les langues officielles soient traitées au plus haut niveau de la fonction publique, donc par le Conseil exécutif.

Au lieu de cela, Higgs a préféré donner la coordination des langues officielles à un Secrétariat qui relèvera du ministère des Affaires intergouvernementales et qui aura, vous me permettrez de le dire, peu d’influence sur les autres ministères. Ce Secrétariat devra répondre au sous-ministre et au ministre des Affaires intergouvernementales avant de se rendre au premier ministre. Le statut quasi-constitutionnel de la loi sera ainsi grandement diminué.

L’annonce du premier ministre doit être considérée comme un rejet du principe de l’égalité réelle et un refus de reconnaître la vulnérabilité de la situation du français dans la province. Cette attitude est très inquiétante pour l’avenir tant sur le plan linguistique que politique.

Michel Doucet

Professeur émérite en droit

Dieppe