Les vraies victimes

Notre premier ministre, Blaine Higgs, a eu l’audace d’exprimer publiquement qu’il se voit comme une victime dans sa propre province étant donné les critiques qui lui sont adressées parce qu’il n’est pas bilingue. Cela le dérange au plus haut point.

Posons-lui une seule et simple question. Comment réagirait-il, de nos jours, comme simple citoyen, ou encore, comment réagirait l’ensemble de l’électorat anglophone provincial si, par hasard, on élisait un francophone unilingue pour diriger les destinées du Nouveau-Brunswick?

À proprement parler, ce n’est pas M. Higgs qui doit se sentir la victime, mais bien l’ensemble des francophones de toute la province. D’ailleurs, comme bien d’autres, ne se plaît-il pas à dire que nous sommes la seule province officiellement bilingue au pays?

Abordons brièvement le dossier de l’éducation. Est-ce que le nouveau projet en éducation pour rendre les élèves anglophones davantage bilingues au Nouveau-Brunswick est basé sur une recherche sérieuse et éprouvée? S’agit-il d’une initiative improvisée qui n’a peut-être aucune chance de succès? D’après plusieurs experts en immersion, le programme actuel est l’un des meilleurs au pays.

M. Higgs, d’après mon humble opinion, votre première et votre plus grande préoccupation devrait être de protéger la langue et la culture françaises qui sont gravement menacées dans notre province. En autant que je le sache, les vôtres se portent très bien et n’entrent pas dans la catégorie des espèces menacées!

Alcide F. LeBlanc

Moncton