Manque de respect envers les francophones

Avec toute la controverse dernièrement au sujet des langues officielles au Nouveau-Brunswick, ça me fait penser à une autre situation déplorable que je remarque dans de plus en plus de commerces des régions soi-disant francophones. C’est le manque de services et d’affichage en français dans les commerces.

Par exemple, à Shédiac, il y a un restaurant qui a brûlé il y a quelques années. Avant qu’il passe au feu, le menu du restaurant était affiché en français et en anglais. Quand je suis allé à ce restaurant pour la première fois depuis qu’il a été reconstruit, en septembre dernier, j’ai constaté à ma grande surprise que le menu est maintenant uniquement en anglais.

Je suis alors sorti du restaurant sans commander. Ce restaurant et bien plus d’autres montrent un manque flagrant de respect à la clientèle francophone de la région. J’invite d’autres personnes à ne pas fréquenter les commerces qui ne nous respectent pas.

J. M. Robichaud

Dartmouth, N.-É.