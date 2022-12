Une immense reconnaissance

Fin novembre 2022, j’ai été admise aux soins intensifs à l’Hôpital de Tracadie pour ensuite subir une chirurgie urgente à Moncton. De l’extérieur des murs, personne ne peut imaginer le volume de travail à accomplir à l’intérieur.

De plus, malgré un très grand nombre de pôles à perfusion intraveineuse et d’antibiotiques à vérifier, de civières à nettoyer, à préparer et à disposer pour le plus grand bien des patients et des arrivées et des départs d’ambulances à gérer, les intervenants en santé y effectuent sereinement leurs tâches. Les choix médicaux se multiplient en raison de l’abondance et de la diversité de cas à traiter.

Méthodiquement, une ligne de conduite: recherche, consultation, communication, prise de décision et collaboration se succèdent en un flux continuel. Tout détail est pris en compte. Malgré des conditions si exigeantes, le travail est accompli avec professionnalisme et compassion.

En conclusion, si mon article est bref, ma reconnaissance est immense.

Danielle Losier

Tracadie-Sheila