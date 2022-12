Blaine Higgs nuit à l’image de la province et des conservateurs

Jean-Pierre Ouellet

Haut-Madawaska

Monsieur le premier ministre,

À bien y réfléchir, je ne sais trop quoi dire de votre position et celle du parti face à la révision de la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick.

Je lisais, tout dernièrement, que les critiques qui vous étaient adressées étaient injustes, car vous étiez un chef de parti unilingue anglophone. Vous affirmez que les blâmes qui vous sont adressés sur la Loi des langues officielles sont dus au fait que vous ne parlez pas français et que ces propos ne tiennent pas compte de la réalité.

Je vous soumets, en tant que citoyen francophone, impliqué dans la vie politique depuis près de 50 ans maintenant, les observations suivantes.

J’ai été élu, député progressiste-conservateur en 1974 dans la circonscription de Madawasla-Les-Lacs en tant que député unilingue francophone. Le premier ministre de l’époque, Richard Hatfield était un premier ministre unilingue anglophone. Je me souviens de la première rencontre que j’ai eue avec lui, après les élections de 1974, pour la formation de son cabinet.

Il me demanda, en anglais, si j’étais intéressé à devenir ministre, et si oui quel portefeuille m’intéressait?

Ma réponse fut: «pas pour le moment».

Il me demanda alors «Pourquoi?»

Je lui ai répondu que je n’étais pas bilingue et que j’aimerais prendre un peu d’expérience avant d’accepter un poste.

Il me répondit ce qui suit: «je ne suis pas bilingue non plus, et l’expérience s’acquiert au fil du temps». Il me nomma ministre de la Jeunesse, des sports et du loisir et responsable du programme d’aide aux étudiants.

J’ai, comme il avait mentionné, acquis l’expérience au fil du temps et j’ai aussi appris une langue que je ne maîtrisais pas, l’anglais.

Je lisais beaucoup de commentaires tant sur les réseaux sociaux que dans la presse parlée et écrite que vous aviez une méconnaissance de la Loi sur les langues officielles. Personnellement, je ne crois pas. Mais, force est de constater que vos déclarations nous dirigent vers cette conclusion.

La Loi, proclamée le 18 avril 1969, énonce que le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick et reconnaît le droit fondamental des Néo-Brunswickois de recevoir des services du gouvernement dans la langue officielle de leur choix.

Vous avez mandaté la juge Yvette Finn et John McLaughlin pour procéder à cette révision. Leur rapport fut soumis, il y maintenant plus d’un an, et tout ce que vous annoncez, c’est qu’il y aura un secrétariat aux langues officielles sous la responsabilité du Ministère des affaires intergouvernementales.

Dans les faits, vous ne faites que regrouper des sections de divers ministères qui ont déjà la responsabilité de la mise en œuvre de la loi. Rien quant aux 33 recommandations énoncées dans le rapport.

Une chose me chicote vraiment: vous mélangez la Loi sur les langues officielles avec vos

convictions profondes que les élèves anglophones ne sont pas assez exposés à l’apprentissage d’une langue seconde, en l’occurrence, ici, le français, pour tenir une conversation. Aujourd’hui, vous venez d’annoncer que tous les élèves de la maternelle et de la première année seront, à partir de septembre, exposés à des cours d’immersion en raison de 50% du temps passé à l’école.

À ce stage ici, je ne vais pas spéculer sur les résultats de votre approche, mais une chose est certaine: plus l’enfant est exposé au français, plus les compétences qu’il va acquérir seront fortes et stables. Les études et les données le démontrent. C’est la même chose pour l’apprentissage de l’anglais. Mais à quoi bon ces études, comme vous dites.

Monsieur le premier ministre, je suis l’un de ceux qui, en 2018 et 2020, a défendu votre unilinguisme anglophone, croyant que vous seriez beaucoup plus compréhensif au fait que le Nouveau-Brunswick est une province bilingue et que la Loi sur les langues officielles est un atout indéniable au développement socio-économique de notre province. La Loi sur les langues officielles protège autant la population anglophone que francophone, en s’assurant que les deux groupes linguistiques puissent être servis dans la langue de leur choix.

L’apprentissage d’une autre langue, c’est la responsabilité du ministère de l’Éducation.

C’est ce ministère qui doit mettre des programmes en place pour favoriser cet apprentissage. En vous servant du programme d’immersion comme bouclier pour ne pas avoir répondu plus tôt aux recommandations du rapport est une insulte à l’ensemble de la population.

Vous semblez blâmer toutes celles et ceux qui vous critiquent sur la base de votre unilinguisme. J’aimerais vous mentionner que j’ai servi sous un premier Ministre, également unilingue anglais, mais qui avait une vision toute différente de la vôtre.

En tant que progressiste conservateur, différentes options s’offrent à nous. Vous avez mentionné lors de votre discours sur l’état de la province que vous annonceriez, en janvier 2023, votre décision de vous représenter ou non à la prochaine élection provinciale en 2024. Vous avez accompli votre promesse de mettre de l’ordre dans les finances publiques: donc mission accomplie. Vous avez aussi bien géré la province en temps de pandémie. Pour le bien du parti, c’est peut-être le temps de passer le flambeau.

Sinon, les militants devraient demander une révision de votre leadership. Il est indéniable que votre attitude, face à la question des langues officielles, nuit à l’image de notre province tant pour les francophones que les anglophones. De plus, il est stipulé à l’article 3, sur le site web du parti, ce qui suit: «Nous croyons que la diversité de nos communautés linguistiques constitue une richesse de notre province. Nous croyons au bilinguisme officiel et à notre devoir de protéger et promouvoir nos cultures et notre patrimoine tout en respectant chaque communauté avec justice et équité».

Vous avez, à mon humble avis, failli à cette tâche. Voilà une bonne raison de demander une révision de votre leadership.

Et si les militants ne le font pas, la question se règlera aux élections générales de 2024.

Voilà les options que l’on a à notre disposition. À vous d’analyser et de décider.