Blaine Higgs, un humain qui a ses limites

Daniel Beaudry

Moncton

Quand je lis que Blaine Higgs se sent victime du fait que l’école ne lui a pas permis d’apprendre le français et qu’il en a subi des inconvénients, je ne sais pas si c’est une simple posture politique qui exprime le sentiment d’un nombre de ses électeurs ou s’il exprime un sentiment personnel de frustration.

Je ne pense pas que M. Higgs soit un bon acteur au sens théâtral du mot. Si j’interprète bien son langage corporel, je suis porté à penser qu’il exprime sincèrement son émotion. Par ailleurs, je crois qu’il ne comprend pas l’énormité de ce qu’il dit.

Les anglophones ont eu dans le passé le pouvoir sans partage et tous les privilèges du colonisateur. Est arrivée l’émergence acadienne et ils ont perdu l’exclusivité et la capacité d’asservir complètement ce petit peuple à leurs yeux méprisable appelé les acadiens.

Richard Thaler, prix Nobel de l’économie en 2017 et pionnier de l’économie comportementale souligne que les humains prennent beaucoup de décisions irrationnelles inspirées par la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre est un mobilisateur très puissant.

Beaucoup de nos anglophones ont le sentiment d’avoir perdu ce qu’ils considéraient comme leur droit, d’où leur ressentiment. Ce ne sont pas tous les anglophones qui entretiennent ce sentiment d’injustice causé par un partage qui leur a été imposé, mais on en trouve un grand nombre chez les électeurs de M. Higgs et des membres de l’Alliance du NB.

J’ai le sentiment que M. Higgs partage les sentiments de ces gens.

Nous pouvons nous demander si nous, de descendance européenne francophone comprenons la situation des Autochtones mieux que certains anglophones comprennent celle des Acadiens.

Maintenant on entend les gens dire que dans les 50 quelques années depuis que M. Higgs a quitté les bancs d’école, il avait tout le loisir d’apprendre le français. Je pense que pendant longtemps, dans son entourage, on n’en comprenait pas l’importance et je présume à partir de ce que j’ai entendu, que son dernier employeur n’en voyait pas l’importance non plus.

Reconnaissons aussi qu’apprendre une autre langue à l’âge adulte n’est pas facile et, pour certaines personnes, c’est presque impossible. Je ne peux généraliser, mais j’ai eu un ami qui a sincèrement essayé très fort et jamais réussi. Ça me dit que ça existe, mais je ne peux généraliser. Je suis aussi d’avis qu’autant apprendre jeune une langue étrangère aide à en apprendre une autre et une autre, autant ne pas avoir cette expérience rend la tâche d’en apprendre même une seule plus difficile.

J’ai appris, enfant, du latin, de l’anglais et de l’ancien grec. Je pense que cela m’a permis d’apprendre l’espagnol plutôt facilement en cinq mois quand j’avais 28 ans. J’avais la motivation et j’y ai mis l’effort. Après 38 ans passés à Moncton, je suis bilingue, mais je ne maîtrise toujours pas parfaitement l’anglais. Je peux donc un peu comprendre la difficulté de M. Higgs à apprendre le français comme il l’avait promis.

Le premier ministre et un nombre significatif d’anglophones sont comme des daltoniens qui ne peuvent voir toutes les couleurs. On ne vilipende pas un daltonien pour sa déficience. Je compatis. Mais cela me peine de voir une vision déficiente s’imposer sans essayer de comprendre.

Apprendre une autre langue donne des avantages pour le développement intellectuel et la maîtrise de la langue maternelle et, tard dans la vie, cela ralentit le déclin cognitif. C’est dommage qu’on voie le français seulement comme un moyen d’avoir un meilleur accès à des postes gouvernementaux.

La décision concernant l’immersion est mal avisée. Même les enfants des parents qui ne veulent rien savoir du français se verront soumis à un processus d’apprentissage voué à l’échec et ceux qui veulent vraiment apprendre le français seront privés d’un processus qui a fait ses preuves.

D’où vient la pression politique pour la suppression d’un programme d’immersion précoce qui a fait ses preuves? Ma question est-elle la bonne?