Faut-il limiter les naissances?

Jean-Bernard Robichaud, Ph.D.

Gatineau

L’humanité, la nature et la planète entière franchissent un grand pas après l’adoption des 23 cibles retenues à l’issue de la COP15 qui se termine à Montréal. En complémentarité avec la COP26 sur le climat, on peut se dire que les humains reconnaissent leur interdépendance avec la nature et qu’ils cheminent lentement vers la protection de la vie sur terre.

Cependant, tout n’est pas parfait dans ces ententes comme les tensions qui se manifestent entre les pays quand il faut prendre des décisions difficiles qui vont à l’encontre des intérêts économiques des pays. Une autre source de questionnement au sujet de ces résultats positifs est de savoir s’ils sont suffisants pour atteindre les objectifs qui s’imposent de plus en plus. De plus, du fait que ce sont des accords non-contraignants on peut douter de leur efficacité devant l’urgence d’agir qui s’impose à tous, qui que nous soyons.

Il y a aussi le rythme des changements annoncés qui est source de questionnement. Combien de fois depuis le début des COP des Nations-Unies avons-nous (l’ensemble des pays) raté les dates annoncées pour l’atteinte de résultats percutants? Nous avons donc des raisons au terme de la COP15 et de la COP26 de nous réjouir pour la manifestation de bonne volonté de nos pays, mais nous avons aussi des raisons d’être inquiets. Ce qui devrait inciter les citoyennes et citoyens du monde à faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour que les engagements sur papier se traduisent plus rapidement dans la réalité.

Au-delà de la valeur des 23 cibles, il y en a au moins une qui est absente dans l’accord de la COP15. Quelle serait donc cette 24e cible? Personne ne semble avoir noté que le rythme de croissance de la population mondiale contribue à la détérioration du climat et à la perte de la biodiversité.

Ayant atteint 8 milliards d’humains sur terre, ne serait-il pas le temps de penser à réduire le rythme de croissance actuel? Après, ce sera quoi, 10, 12 milliards? N’y a-t-il pas une limite à l’accroissement des êtres humains sur terre? Souvent on nous répond que la planète peut nourrir, avec les nouvelles technologies, jusqu’à 15 milliards d’humains. Cette réponse est simpliste et non satisfaisante, car elle ne tient pas compte de beaucoup d’autres facteurs. Déjà à 8 milliards, pensons à la pression que nous exerçons sur le climat. Pensons au nombre d’espèces qui sont en voie d’extinction ou menacées.

Il faut prendre conscience et tirer les conséquences de notre dépendance envers la nature. Si nous continuons à polluer, au rythme actuel, l’air que nous respirons et si nous continuons à menacer toutes les autres formes de vie sur terre, y a-t-il un avenir pour l’humanité? Il semble que la réponse est évidente. L’une des solutions à ajouter à toutes les autres ne serait-elle pas de limiter les naissances à un taux de reproduction qui assure la stabilité des humains sur terre au seuil actuel, soit 8 milliards?

Évidemment c’est plus vite dit que fait… Ce sujet est très complexe et il pose des questions éthiques très sérieuses. Est-ce que cela explique pourquoi il n’y a pas eu de 24e cible à la COP15? Y a-t-il d’autres raisons qui expliquent ce silence? C’est une matière à réflexion sur laquelle on pourrait cheminer ensemble.