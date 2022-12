Nouvelle année: nouveau leadership!

Alexandre Cédric Doucet, président, Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Alain Sirois, vice-président, Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick, directeur des membres francophones à l’Alliance de la fonction publique du Canada – Atlantique

Allain Roy, président, Théâtre populaire de l’Acadie

Annette Hondas, présidente, Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick

Austin Henderson, président, Canadian Parents for French New Brunswick

Bruno Poirier, direction générale, Communauté et loisirs Nouveau-Brunswick

Carmen Gibbs, direction générale, Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Colleen Coffey, vice-présidente exécutive régionale, Alliance de la fonction

publique du Canada – Atlantique

Daniel Légère, président, Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau‑Brunswick ;

David Décarie, président, Théâtre l’Escaouette

Elizabeth Weir, ancienne députée provinciale et ancienne cheffe du NDP-NB, O.N.B

Florian Arseneault, président, Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick

Franck Senda, président, Association de la communauté congolaise de Moncton

Geneviève Latour, présidente Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick

Ghislaine Foulem, présidente, Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick

Hélène Albert, présidente, Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton

Jacinthe Comeau, direction générale, Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène

Jacques Verge, direction générale, Égalité Santé en français

Jane Keith, vice-présidente, Canadian Parents for French – NB

Jean-Paul Soucy, président, Société culturelle régionale Les Chutes

Jean-Pierre Ouellet, maire, Haut-Madawaska

Jean-Sébastien Léger, président, Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton

Jennifer Murray, directrice régionale de l’Atlantique, UNIFOR

Jessica Lebreton, direction générale, Club plein air de Caraquet

Larry Cook, Association internationale des pompiers

Léo-James Lévesque, professeur adjoint, spécialiste en méthodologie et pédagogie du français langue seconde, St. Thomas University

Liette Paulin-LeBlanc, direction générale, Salon du livre de Dieppe

Linda LeBlanc, présidente, Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick

Lisa Parent, mairesse, Rivière-Verte

Mamadou Oury Diallo, président, Conseil des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick

Marcel Larocque, président, Association francophone des aîné.es du Nouveau-Brunswick

Marie-Thérèse Landry, direction générale, Conseil provincial des sociétés culturelles

Matthew Hayes, porte-parole, Coalition pour les droits des locataires du N.-B. et professeur de sociologie à St. Thomas University

Maude Sonier, présidente, Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick

Maxime Bourgeois, maire de Memramcook

Nathalie Brideau, présidente, Association des enseignant.es francophones du Nouveau-Brunswick

Normand G. Thériault, président, Coopérative de développement régional Acadie

Philippe Beaulieu, président, Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Réjean Hall, président, Association des bibliothécaires et professeurs retraités de l’Université de Moncton

René Léger, direction générale, Centre culturel Aberdeen

Robert Frenette, président, Fondation des Jeux de l’Acadie

Robert Levesque, président, Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick

Roseline Pelletier, mairesse, Lac-Baker

Sophie Lagueux, direction générale, Société culturelle régionale Les Chutes

Stephen Drost, président, Syndicat canadien de la fonction publique Nouveau-Brunswick

Terry Richardson, chef de la Première Nation Pabineau

Yves Arsenault, président, Société des Jeux de l’Acadie

Yvon Godin, président Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

Membres du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick,

Mme Erika Hachey, présidente du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick,

M. Greg Turner, président du caucus,

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Loin d’être une faiblesse, ce statut est un élément intrinsèque de notre identité provinciale; le fil qui relie l’ensemble de nos communautés. Or, les tentatives de déresponsabilisation du premier ministre Blaine Higgs à l’égard du bilinguisme officiel sont très préoccupantes. En se dépeignant faussement comme une victime en raison de son unilinguisme, le premier ministre sème la discorde entre les communautés linguistiques et culturelles de notre province. Cette stratégie de division est tout simplement indigne d’un premier ministre.

Selon un récent sondage de la firme Angus Reid, le chef de votre parti a un taux d’approbation de 28% de la population néo-brunswickoise, ce qui fait de lui le deuxième premier ministre provincial le moins populaire à l’échelle du pays.

Voici une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent expliquer cette impopularité et qui ont entraîné notre perte de confiance dans le leadership de Blaine Higgs:

Son manque indéniable de respect dans les relations de nation à nation avec les Premières Nations Mi’kmaq et Wolastoqiyik ;

Son manque flagrant de respect envers la communauté acadienne et francophone dans sa gestion de la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick

Son manque de transparence quant à l’abolition du programme d’immersion française, ce qui a mené à la démission de son ministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance

Sa décision unilatérale d’abolir les conseils d’administration des régies de santé Vitalité et Horizon, y compris leurs membres élus démocratiquement par les citoyen.nes de cette province

Sa décision unilatérale de congédier le directeur général d’Horizon, à l’insu de la ministre de la Santé

Le manque d’investissements dans nos services et nos établissements publics, en santé et en éducation

Le manque d’investissements dans les petites et moyennes entreprises de notre province

Le sous-financement des arts et de la culture, ainsi que des sports et des loisirs

Son refus de maintenir un contrôle des augmentations des prix des loyers, ce qui accentue la crise du logement qui sévit présentement

L’accumulation de surplus budgétaires records depuis le début de la pandémie, alors que nos institutions et nos infrastructures publiques nécessitent des investissements majeurs

Sa décision d’accorder une baisse d’impôts pour les ménages ayant un revenu annuel de 144 000 $ et plus

Sa décision d’abolir en août dernier le programme d’assurance chômage pour les étudiants au postsecondaire

Ses tentatives de s’attaquer au droit de grève, un droit fondamental des travailleuses et travailleurs syndiqués de notre fonction publique

Etc.

Par conséquent, nous demandons aux membres de votre parti d’utiliser la procédure prévue dans votre constitution, qui statue que cinquante membres ou plus, dont au moins vingt sont présidents d’associations de circonscriptions enregistrées, doivent demander à la présidence du parti une révision de leadership.

En ces temps difficiles, il est primordial d’avoir à la tête de notre province un premier ministre rassembleur qui comprend réellement les besoins de tous les citoyens et de toutes les citoyennes du Nouveau-Brunswick. Plus que jamais, nous avons besoin d’un premier ministre capable de redonner espoir à l’ensemble de la population, peu importe leur communauté d’origine et peu importe leur langue officielle.

Nous vous demandons, chers/chères membres du Parti progressiste-conservateur, d’entamer une révision de leadership avant le 9 février 2023, soit la date prévue du prochain discours sur l’état de la province.

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes et une bonne année 2023.