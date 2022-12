Réforme municipale: se laisser porter par l’élan

Daniel Allain

Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale

J’étais en première année à l’école Gesner Street Elementary School d’Oromocto quand j’ai commencé à jouer au hockey.

L’aréna Kings Arrow devenait notre deuxième maison en ces débuts de matinées froides et en ces fins d’après-midi. Ma mère et mon père étaient là et me regardaient jouer avec un sentiment de fierté que j’ai pu comprendre seulement lorsque je suis devenu parent.

Je ne sais pas si j’étais vraiment bon à mes débuts, mais mes hésitations que j’avais à cet âge ont fait place à la confiance. Je me suis laissé porter par l’élan.

On ne le sait pas à ce moment-là, mais c’est là que tout est possible. Ces moments qui façonnent doucement la personne que l’on devient, un pas à la fois.

C’est la même chose pour la réforme et nos nouvelles entités restructurées. On continue à mettre un pied devant l’autre, jusqu’à ce que nous arrivions devant le moment de vérité.

Les élections municipales spéciales de novembre ont marqué une étape importante et je tiens à remercier tous ceux qui ont posé leur candidature. Nous reconnaissons et sommes grandement reconnaissants pour votre engagement envers votre communauté.

Le travail que vous accomplissez au nom de vos voisins et de votre communauté est vital pour l’avenir de votre région et celui de toute la province.

Ces élections représentaient la première fois où environ 30% de la population pouvait voter pour un représentant local de cette manière. Nous avons ainsi pu clore le chapitre du déficit démocratique qui perdurait depuis des décennies.

Certains d’entre vous participaient déjà activement à la gouvernance locale tandis que, pour d’autres, il s’agit d’une nouvelle expérience.

Nous sommes en train d’organiser des séances d’orientation complète qui débuteront en janvier. Les sujets que nous aborderons comprendront: les finances et le financement communautaires, l’administration de la gouvernance locale, ainsi que les rôles et les responsabilités pour en nommer quelques-uns.

Vous vous demandez peut-être ce que nous réserve la prochaine année. Je peux vous assurer que le travail ne ralentira pas alors que les pages du calendrier tournent.

Le 1er janvier, les nouvelles entités et les entités restructurées verront officiellement le jour. C’est une autre grande réalisation. Après de nombreux mois de travail, nous aurons 77 gouvernements locaux et 12 districts ruraux, comparativement à 340 entités avant la réforme.

Comme le prévoyait le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale, nous mettons sur pied une commission municipale.

Nous nous penchons actuellement sur les mandats de la commission, mais il est à prévoir qu’elle traitera notamment les plaintes concernant les limites municipales et les conflits d’intérêts. La commission sera en place en 2024.

Nous travaillons également avec les 12 commissions de services régionaux sur leur mandat élargi. Elles sont actuellement responsables de la gestion des déchets solides et de l’urbanisme. À compter de l’année prochaine, leur mandat inclura aussi le développement économique et la promotion du tourisme, le transport régional, le partage des coûts des infrastructures récréatives, le développement communautaire et la mise en place d’un comité de sécurité publique.

En janvier 2024, les trois commissions de services régionaux, qui couvrent nos grands centres urbains, assumeront un mandat social, ce qui sera d’une très grande importance compte tenu des enjeux actuels de logement abordable et d’itinérance.

La modernisation de l’aménagement du territoire est l’un des quatre piliers de la réforme de la gouvernance locale. Tous les gouvernements locaux et les districts ruraux modifieront leur plan d’aménagement du territoire ou en établiront un nouveau.

La Direction de l’urbanisme du ministère de l’Environnement et des Gouvernements travaille sur un nouveau site web qui fournira des informations importantes et à jour aux urbanistes, aux promoteurs, aux dirigeants communautaires, aux intervenants et à la population du Nouveau-Brunswick en général.

La réforme fiscale est un élément clé de la modernisation du système de gouvernance locale du Nouveau-Brunswick et de nombreuses mesures ont été prises depuis la publication de notre livre blanc en novembre 2021.

Le gouvernement a procédé l’année dernière à des baisses d’impôt foncier. Les gouvernements locaux peuvent profiter de cette marge fiscale et augmenter l’impôt foncier des biens non résidentiels et des entreprises jusqu’à 1,7 fois le taux local sur ces mêmes biens et entreprises .

De plus, une nouvelle classification des biens réels à usage industriel lourd a été adoptée, ce qui permettra aux gouvernements locaux et aux districts ruraux d’appliquer un multiplicateur maximum de 1,7 au taux d’impôt foncier local sur ces biens.

Au cours de l’automne, nous avons annoncé un nouveau mécanisme de financement assurant aux gouvernements locaux et aux districts ruraux de la stabilité et de la prévisibilité pendant les prochaines années.

Si on me demandait de résumer les deux dernières années en un mot, je dirais «endurance», et je ne parle pas de la mienne.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, dans les municipalités, les districts de services locaux et les régions rurales aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, ont pris part aux discussions dès le départ et ont joué un rôle actif. Merci pour votre temps et votre patience. Je tiens aussi à remercier sincèrement le personnel municipal et les bénévoles.

Les associations municipales jouent un rôle indispensable depuis le début et continueront à le faire. J’apprécie leur point de vue et leur participation. Les liens établis sont solides et durables.

L’équipe de la réforme de la gouvernance locale y a mis beaucoup d’heures et a fait preuve de ténacité pour mener la tâche à bien. Je remercie ses membres pour leur ardeur au travail et leur sens profond de l’engagement. Enfin, je ne peux que souligner le travail exceptionnel des facilitateurs et des équipes de transition.

Ce fut une période passionnante pour tous ceux qui ont participé à cette démarche. J’ai dit dès le départ que tout ne serait pas parfait. Nous avons dû nous ajuster et nous adapter. C’est la réalité.

Nous continuons sur notre lancée alors que nous nous tournons vers la nouvelle année. Je crois que nous avons trouvé le bon équilibre pour le Nouveau-Brunswick et que nous avons trouvé notre erre d’aller.

Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes!