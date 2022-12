Rêver est encore gratuit

Sylvette Basque

Néguac

Le temps des fêtes est à nos portes. Pour bien des gens, cette période de l’année est synonyme de rassemblement, échanges de cadeaux, repas avec la famille, parenté et amis etc. Bref, des temps heureux, question d’oublier un peu les temps moroses que l’année 2022 nous a apportés. Pour d’autres, les fêtes sont source de stress, car on s’empresse d’acheter tout ce qu’il y a de meilleur, au détriment de notre portefeuille qui bien souvent souffre de toutes ces dépenses démesurées.

Et pour ceux dont le budget est extrêmement limité, la période des fêtes peut s’avérer un véritable cauchemar. Des guignolées, collectes de fonds en tout genre sont mises en place chaque année afin de s’assurer que les moins nantis de la société profitent eux aussi de cette période qui est censée en être une de réjouissance.

Les enfants en profitent pour dresser leur liste au Père Noël, et des parents bien intentionnés font leur gros possible pour acheter les cadeaux tant convoités. Et si pour changer un peu la routine, nous ferions notre liste de souhaits nous aussi? Personnellement, j’aimerais faire part de mon inventaire de vœux pour la nouvelle année qui approche:

Un moins grand écart entre les riches et les pauvres afin que les plus défavorisés de la société puissent vivre dans la dignité. Et pour ce faire, que le gouvernement commence par s’ouvrir les yeux et réalise que les trop maigres chèques d’assistance sociale ne suffisent plus depuis belle lurette à subvenir aux besoins de ceux qui sont dépendants de ces allocations.

Que les propriétaires de logements fassent preuve de compassion en cessant d’augmenter scandaleusement les rentes aux locataires qui ne peuvent plus se serrer davantage la ceinture.

Que les grosses compagnies et corporations mettent un frein aux hausses des aliments et des produits et services avant que les gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté se retrouvent dans un gouffre sans fond.

Que tous les paliers de gouvernement trouvent une solution à long terme face à la hausse inquiétante des sans-abris.

Que notre système de soins de santé, qui se retrouve dans un état critique, parvienne à remonter la côte afin de mieux desservir la population.

Que MM. Higgs et Austin utilisent leur «gros bon sens» pour améliorer la Loi sur les langues officielles.

Et dans une sphère un peu plus lointaine: la fin de cette guerre qui perdure en Ukraine, l’abolition du travail illégal des enfants, des enfants-soldats, du non respect flagrant des droits humains dans beaucoup trop de pays à travers le monde, la disparition des armes nucléaires sur la planète, et que l’on trouve enfin des solutions viables et durables face aux problèmes de l’environnement mondial, sans avoir peur de marcher sur les pieds des pétrolières et autres compagnies qui semblent faire régner la pluie et le beau temps.

Oh! Je sais, je me laisse aller dans une sorte d’utopie. Mais on peut toujours se permettre de rêver comme un enfant, n’est-ce pas? Après tout, nous en avons encore le droit!