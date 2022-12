Où est passée la magie des Noëls d’antan?

Hector J. Cormier

Moncton

Le temps de l’Avent est là depuis quelque temps déjà, et c’est également le moment où, comme enfants, et, par la suite, comme adultes, nous nous permettions de rêver. Dans les églises, quand était entonné le Venez divin Messie, nous savions que la Fête était proche.

Dans les familles plus religieuses et plus connaissantes de la liturgie, on confectionnait avec du sapin ou des branches de pin la couronne de l’Avent surmontée de quatre chandelles correspondant aux quatre dimanches du temps liturgique, coutume héritée, à ce qu’il paraît, du folklore allemand pour souhaiter espoir et paix: trois, de couleur violette et une de couleur rose, celle qu’on allumait le troisième dimanche qu’on dit être aussi celui «de la joie».

À l’école, les religieuses demandaient qu’on préface nos travaux de l’inscription: «Oh! Doux Jésus, venez naître dans mon cœur». Et si, de plus, l’invocation était récitée des quantités de fois en silence, cela procurait des grâces particulières.

Mon enseignante de 7e année, une religieuse qui savait peu rire ou peu sourire, était une artiste accomplie, et la chose transpirait dans sa salle de classe. Elle nous remettait avant les Fêtes de beaux dessins qu’elle avait confectionnés elle-même et que nous pouvions colorier. Il s’agissait parfois de cloches enrubannées ou encore de chandelles dont la lumière éveillait, dans nos cœurs d’enfants, un sens nouveau de la beauté.

Sœur Annonciade passait de longues heures dans sa salle de classe le samedi avant le premier dimanche de l’Avent. Elle décorait. Et, quand nous arrivions le lundi, nous étions soudain transportés dans un monde féérique. Elle déplaçait son gros pupitre et montait dans le coin gauche, en avant, une crèche aux beaux personnages entourés de deux ou trois sapins naturels. Pas question de lumières, cependant, le prévôt des incendies l’interdisant.

Nous aimions bien tout le côté religieux de la fête, mais nous considérions comme le plus grand des privilèges de pouvoir nous rendre chez Eaton au Royaume des Jouets nous émerveiller devant ce monde enchanteur concentré, pour l’occasion, dans un même coin du magasin. Nous n’en aurions peut-être pas comme cadeau, mais il n’était pas interdit de rêver. Nous recevions surtout des vêtements. Les Noëls à l’extérieur de l’école et de l’église ne se manifestaient qu’en anglais. Impossible de trouver dans Moncton et la région une seule carte dont le message était en français. Ceux qui en offraient les avaient tout probablement commandées chez Dupuis Frères de Montréal.

Certains disaient que c’était le père Noël qui apportait les présents alors que d’autres préféraient promouvoir la générosité du petit Jésus. Quelle confusion cela créait dans nos esprits d’enfants! Pourquoi certains voisins étaient plus choyés que d’autres? Et, un bon jour, nous apprenions que le père Noël n’existait pas. Pourquoi n’aurions-nous pas pu dire à nos parents ce qu’un jeune enfant disait récemment à sa mère: «Pourquoi m’avez-vous menti?»

Des lumières à l’extérieur, la chose n’existait pas. Je me rappelle quand mes parents ont procuré une couronne en cellophane rouge entourant une chandelle qu’on pouvait allumer le soir dans la grande fenêtre toute givrée du salon. C’était quelque chose d’extraordinaire ou presque! Les sapins n’étaient que naturels. Nous allions les chercher dans la grande propriété d’un certain monsieur McSweeney là, où, par la suite, on construira l’hôpital civic de Moncton.

À un certain âge, il nous était permis d’assister aux deux messes du 25 à minuit. La deuxième, qui suivait immédiatement l’autre, s’appelait «messe de l’Aurore». Oh! ceux qui s’étaient installés dans les derniers bancs à l’arrière de l’église n’y assistaient guère. Ils s’étaient faufilés vers l’extérieur. Après tout, c’était Noël, et il fallait aller prendre un petit coup et manger ou des poutines, ou du fricot, ou du pâté à la viande. La chorale interprétait les chants traditionnels d’Ernest Gagnon. C’était beau! Le tout débutait par le Venez divin messie pour se terminer par Adeste Fideles. Et quand l’église est devenue plus tolérante, on pouvait entendre le Minuit, chrétiens, considéré par de nombreuses autorités comme étant un « poème anticlérical ». Nous entendions, souvent, le très beau cantique Dans le silence de la nuit. Et, il était beau ce silence alors que nous revenions, à pied, à la maison, sous le crépitement d’une neige très blanche et pressée par le froid. On se plaisait à regarder le ciel étoilé où nous aurions souhaité, aussi, pouvoir entendre tomber les cristaux de la Fête.

Ils étaient beaux les Noëls d’antan, et, aujourd’hui, à l’arrivée des Fêtes, nous en gardons une certaine nostalgie tentant, par des moyens quelconque, de reconstituer l’émerveillement de l’enfance. Nous avons conservé, cependant, une belle coutume, celle de l’échange, autour d’une table bien garnie, entre parents et amis. C’est peut-être ça aussi la magie des Fêtes.